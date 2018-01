Sigestión, la optimización empresarial aplicada a la hostelería

Aunque un restaurante parece un negocio fácil, implica muchísimos aspectos de diferentes disciplinas para su correcto funcionamiento y hacer así que los ingresos sean mayores que los gastos. Para ello debe tener información de qué se compra, cuándo o a qué precio, entre otros muchos interrogantes. En Sigestion ayudan a organizar y organizar y optimizar las distintas áreas de un negocio, haciendo que los empresarios tomen conciencia de la gestión de su compañía.

Sigestión ayuda a mejorar la rentabilidad del negocio a partir de cuatro aspectos: en primer lugar está la realización de escandallos periódicos, que hacen que los empresarios conozcan con exactitud todos los procesos de producción de cada plato o ingrediente con el que trabajan, haciendo que aumenten márgenes en cada producto; en cuanto a control de 'stocks', aportan pautas para que el aprovisionamiento de materias primas sea el necesario para evitar incidencias y pérdidas, incluyendo el consumo propio.

A esto se le suma la gestión de compras, con herramientas para controlar los pactos con proveedores, y ventas, estudiando el negocio en profundidad y creando menús que proporcionen rentabilidad en cada uno de los platos de la carta. «La necesidad de mejora de un negocio es importantísima y el conocimiento real de lo que sucede en su trastienda es vital», señala Margarita Freixenet, asesora en Gestión.

En Sigestión se apoyan en un software que les ayuda a llevar una gestión totalmente fiable y duradera como es Cuiner. Se trata de una herramienta que aporta control, rapidez y adaptación para controlar eficazmente el negocio.

Cuiner incorpora multitud de mecanismos para controlar el negocio en sus distintas formas: personal, cajas, ventas, compras, costes, 'stocks', etc. Cuiner es un software que se adapta a las necesidades de cada cliente, personalizando y adaptando el programa a sus demandas.

«Cuiner Comander garantiza que todo lo que sale de barra y cocina se va a cobrar, no hay descuidos, no hay fallos, no hay malas interpretaciones. En la mayoría de casos, permite una mayor rotación de mesas, por lo tanto, mayor facturación. La calidad del servicio aumenta, por lo que la fidelización del cliente es mayor. La incorporación de las integraciones con Cajones de Cobro garantizan que no haya descuadres de caja», señala Margarita Freixenet.

Además, las pantallas de venta de Cuiner incluyen un aviso sobre alérgenos, dando información al momento sobre los que contiene cada plato o ingrediente. Más información en www.cuiner.com o en el teléfono 655 818 122.