Redpiso continúa ampliando su presencia en la Comunidad con nuevas sucursales en Murcia

MURCIA Jueves, 3 mayo 2018, 02:02

Cuando la crisis inmobiliaria acababa de comenzar, un grupo de entusiastas decidió abrir un nuevo negocio pese a las inclemencias del sector.

En 2006 nació Redpiso, que comenzó su andadura con 19 oficinas repartidas por Madrid. Actualmente, y tras superar numerosas adversidades económicas y financieras (tanto a nivel estatal como personal), la agencia tiene más de 200 sedes repartidas entre Valencia, Sevilla, Alicante, Córdoba, Barcelona, Cádiz, Málaga y Murcia.

En la Región, Redpiso abrió sus puertas hace un año en Torre del Romo, 25, y el pasado abril abrió su segunda surcursal en Ronda de Garay, 12, al lado de la Plaza de Toros. Para continuar con su evolución dentro de la comunidad, la empresa abrirá próximamente una tercera, que se incluye dentro de un proyecto que pretende finalizar con 15 sucursales de Redpiso en la comunidad.

«Lo importante no es solo el aumento del número de oficinas, sino la evolución personal que hemos ido consiguiendo con el tiempo, sin la que no podríamos haber llegado a donde estamos y sin el que no podemos llegar a donde queremos», destacan desde la dirección.