Los profesionales que trabajan mientras viajan suscitan interés Los profesionales nómadas trabajan a distancia, lo que les permite conocer mundo. / LA VERDAD Los 'nómadas digitales' desempeñan sus cargos desde cualquier punto del mundo, siempre que tengan un ordenador con acceso a la Red, y sin la obligación de ir a la empresa BENITO MAESTRE. Murcia Jueves, 25 enero 2018, 10:46

La tecnología, en esencia, tiene el poder de transformar cualquier ámbito. En lo laboral, hoy en día ya no es necesario acudir físicamente al puesto de trabajo, ya que hay tareas que se pueden realizar desde casa. O también desde la barra de una cafetería, la parada del bus, el 'lobby' de un hotel... Esta modalidad, además, tiende la mano a los empleados de espíritu aventurero, denominados 'nómadas digitales'. Se trata de un nuevo perfil profesional que desempeña su cargo desde el punto del planeta que lo desee, lo que le permite viajar y ganarse la vida al mismo tiempo. De esta forma, el trabajo se realiza por objetivos y no por horarios, la mejor fórmula para sacar provecho a la jornada.

De un tiempo a esta parte, los trabajos 'de oficina' han mutado gracias a la tecnología. Actualmente, los puestos de traductor, diseñador web o 'blogger' se pueden desempeñar fuera de la empresa sin ningún tipo de inconveniente, ya que la digitalización ha abierto las puertas a una nueva era.

Con todo, se trata de una modalidad que tiene más luces que sombras para los trabajadores. Entre los puntos fuertes, destacan la flexibilidad horaria, la conciliación de la vida laboral y familiar, y el ahorro en tiempo de desplazamiento y combustible, aunque asumen algunos otros como la luz. Por su parte, las empresas acogen este sistema con los brazos abiertos, puesto que aumenta la productividad de la plantilla, se optimizan gastos de oficina, energía y medios, y ayuda a atraer el talento y retener al ya contratado.

Los empleados realizan sus tareas por objetivos y no por horarios Los espacios de 'coworking' reúnen a distintos perfiles de actividad

La compañía murciana Talasur Group, especializada en la construcción y decoración de interiores, sobre todo de hoteles y espacios comerciales, cuenta con trabajadores nómadas. «Tenemos diseñadores que viajan constantemente para alimentarse de la idiosincrasia de cada destino, ya que realizamos proyectos para clientes internacionales», confiesa Silvia Esteban, responsable de comunicación de la firma. Y lo ejemplifica: «En el diseño de una pizzería de estilo toscano no solo es importante el aspecto visual; el resultado debe convencer a todos los sentidos para conseguir el valor de real».

Porque la inspiración es fruto de la experiencia. «No es lo mismo diseñar una vivienda para un murciano que para un vecino de Londres, dado que los estilos de vida son diferentes», apostilla Esteban.

Con más de 20 años de experiencia y presencia en casi 70 países, Talasur dispone de un equipo multidisciplinar integrado por arquitectos, ingenieros, carpinteros... para ejecutar proyectos personalizados. Su capacidad de recursos y adaptabilidad le permiten cumplir las necesidades del cliente y los plazos de entrega.

La nueva realidad laboral ha permitido adaptar los nuevos espacios de trabajo, en los que prima la flexibilidad y la movilidad. De este modo, es aconsejable diseñar un traje a medida a cada empresa, teniendo en cuenta a los trabajadores. Por el tipo de actividad, unas apuestan por el concepto de planta abierta para promover la cooperación y los procesos creativos, y otras mantienen el modelo tradicional de despachos individuales para ganar en concentración y privacidad. Al final, el objetivo que persigue todo diseño corporativo es que el empleado no relacione el lugar de trabajo como un lugar al que se va 'por obligación', sino como un destino.

Bajo esta idea, numerosas compañías nacionales e internacionales confían en Talasur para actualizar su espacio y, de esta manera, instaurar un clima inspirador, dinámico y flexible. Uno de esos trabajos consistió en el diseño de una sala de reuniones equipada con los avances técnicos para establecer comunicaciones con empleados y clientes residentes en otros lugares.

No obstante, los especialistas en arquitectura de interiores sostienen que aún queda mucho por hacer, fundamentalmente en las pymes. Entre los principales motivos que achacan para no actualizar el lugar de trabajo, los expertos destacan el miedo al cambio, la falta de información y el presupuesto.

La tendencia en arquitectura de interiores se dirige a entornos diáfanos en detrimento de zonas privadas, por la demanda de los campos que demandan lugares que se presten al 'feedback' del equipo humano, ya que este tipo de organización invita al trabajo participativo y colaborativo. Asimismo, la Región cuenta con varios espacios de 'coworking' donde compartir un lugar laboral con otras empresas, sobre todo por las ventajas de abaratar costes de alquiler, mantenimiento o equipamiento. Se trata de un concepto muy extendido en urbes como Madrid o Barcelona, y también del extranjero. Estas oficinas multidisciplinares albergan mayoritariamente arquitectos, abogados, diseñadores gráficos e informáticos.

You&Co, ubicado en la calle González Adalid de Murcia, es un espacio de esta naturaleza que dispone de más de 16 puestos de trabajo, varias salas de reunión y formación y zona de coffee break, para autónomos, freelancers, emprendedores y microempresas. «Tenemos usuarios de diferentes profesiones y vienen por varios motivos: no quieren trabajar en casa ni estar solos, vienen a pasar sus vacaciones y desean seguir conectados, o porque acaban de llegar a la ciudad y buscan establecer nuevos contactos», explica Pilar Martínez-Artero, administradora del centro, quien asegura que muchos proceden de otros sitios, tanto del país (Valladolid, País Vasco) como del extranjero (Francia, Estados Unidos).

Abierto de 9 a 20 horas, las tarifas varían en función de la frecuencia con la que estos profesionales acudan a las instalaciones, que van desde los 10 euros al día hasta los 150 euros al mes (IVA no incluido). «Todo el mundo tiene cabida en You&Co -subraya-, donde hay un buen ambiente profesional y han surgido sinergias».

Pese a todo, el nomadismo no es un corriente de ahora, ha existido siempre. Manu Cruz lleva una vida itinerante a bordo de Sweetland Café, un 'food truck' de bocados dulces que no pasa desapercibido en los festivales y eventos que participa. La caravana echó a rodar en el verano de 2015 y hasta el momento ha recorrido distintos puntos del país, como Torremolinos, Gerona y País Vasco. Lo que para muchos es una utopía, para este canario afincado en San Pedro del Pinatar es su día a día. «Este negocio me da la libertad de ser mi propio jefe, la opción de desplazarme a otros lugares si un evento no funciona o el conocer nuevos paisajes», explica Cruz.

Este vehículo de diseño, ambientado en los años 50 de los Estados Unidos de color blanco y verde, ofrece una amplia carta de bebidas y postres. Su especialidad es el café procedente de Panamá, cuya particularidad es que lo muelen al instante para que conserve todas las propiedades organolépticas. También cuenta con batidos de frutas naturales y otros sabores (chocolate, caramelo...) que se actualizan periódicamente con nuevas variedades. La última propuesta es el 'sweet flamingo', una mezcla de aromas que desprende recuerdos a vainilla y naranja, y decorado con nata montada y mininubes. La experiencia Sweetland Café se completa con tartas y crepes, aptos para veganos e intolerantes a la lactosa.

El fenómeno 'street food' tiene un gran tirón en la Región, donde decenas de interesados acuden a la llamada de estos encuentros al aire libre. Sweetland Café estaciona cada domingo en Rin Ran Market, un mercado con puestos gastronómicos, moda, artesanía y zona infantil con hinchables y ludoteca con monitores, en la Finca Buenavista de El Palmar, de 11 a 18 horas.

Además, Cruz participa en ferias temáticas y eventos privados, como bodas y comuniones, donde deleita a los asistentes con su gama dulce. Dentro de su responsabilidad social corporativa, es digno de mencionar que esta firma solo utiliza envases compostables para reducir la cantidad de deshechos y no contaminar, puesto que respeta el medio ambiente.