Pedro Cánovas Martínez: «Este galardón es un reconocimiento al esfuerzo, constancia y trabajo duro» Pedro Cánovas Martínez, director general de la empresa. / LIMCAMAR Fundador y director general de Limcamar

Si hay una empresa de limpieza y mantenimiento que destaque en la Región, esa es Limcamar. La evolución de esta compañía murciana a lo largo de los años, cuyos servicios ya traspasan las fronteras españolas, es consecuencia directa de la buena gestión de su director general y fundador, Pedro Cánovas Martínez, a quien la Cámara de Comercio de Murcia le ha otorgado el Premio al Desarrollo Empresarial, correspondiente al ejercicio 2017. Este reconocimiento pone en valor su trayectoria empresarial por la contribución y compromiso con el desarrollo económico y social de la Región.

-¿Qué supone recibir el Premio al Desarrollo Empresarial ?

-Es, sin duda, un honor. Y lo es principalmente por dos aspectos fundamentales: en primer lugar, por la categoría de la institución que nos los otorga, la Cámara de Comercio de Murcia, de la que soy parte y por la que me siento muy halagado. En segundo lugar, por la ejemplaridad y el prestigio de las instituciones, empresas y personas que con anterioridad han recibido este reconocimiento. Ambas cosas le confieren a este premio un sentido muy especial. Entiendo que con este galardón la Cámara de Comercio quiere reconocer y poner en valor el esfuerzo, trabajo y responsabilidad de las personas que componemos Limcamar. Hombres y mujeres que día tras día están llevando por todo el territorio nacional, y también fuera de España, el nombre de Murcia, aunque lo centre en mi persona.

-La institución ha destacado su contribución y compromiso con el desarrollo económico y social de la Región. ¿Qué acciones, servicios y proyectos ha llevado a cabo en este campo?

-El progreso de Murcia es una tarea de todos y por parte de las empresas es muy necesario seguir aportando nuestro granito de arena, ya sea creando empleo de modo estable y con todo tipo de garantías o contribuyendo al respeto al medio ambiente, implicándonos en la vida cultural, deportiva o asociativa de nuestra Región. En Limcamar no solo proporcionamos empleo a cerca de 8.000 trabajadores, estamos comprometidos en devolver a nuestra tierra parte de lo que ella tan generosamente nos ha dado. Así, como patronos de la Fundación Camino de la Cruz, hemos contribuido a la celebración del Año Santo Jubilar, promocionando la cultura, el deporte y diferentes causas sociales a través de nuestra responsabilidad social corporativa. Nos sentimos muy orgullosos de nuestros orígenes.

-En líneas generales, ¿por qué se caracteriza su gestión como director general de Limcamar?

-Que la empresa esté hoy entre las primeras de su sector a nivel nacional, con presencia fuera de España y con cerca de 8.000 trabajadores, es un éxito colectivo del mejor equipo de personas y profesionales que he podido seleccionar. El único mérito que se me puede atribuir, lo que realmente creo que he hecho bien, ha sido seleccionar buenas personas con ganas de trabajar, tarea que sigo haciendo.

-La compañía cumplió en 2017 su 30 aniversario y cerró el ejercicio con una facturación que superó los 80 millones de euros. ¿Qué camino ha seguido para convertirla en una firma señera?

- Ilusión, esfuerzo, humildad, vocación de servicio y trato personalizado, junto a una clara idea de negocio. Este es el camino que hace más de 30 años emprendimos cuando fundamos Limcamar, con no más de 25 trabajadores y con la clara intención de prestar el mejor servicio de limpieza a las grandes firmas nacionales implantadas en Murcia. Por ello, creo que el Premio al Desarrollo Empresarial que se nos entrega es el reconocimiento al esfuerzo, la constancia y el trabajo duro de muchas personas, de un gran equipo de trabajadores que me han acompañado y siguen acompañándome a lo largo de este camino.

-¿Se puede innovar en un sector tan concreto como el suyo? ¿Cómo se consigue?

-Se puede y se debe innovar en todos los aspectos de la vida, no sólo en el ámbito empresarial y económico. En la era de la tecnología y de la información en tiempo real, un producto-servicio como la limpieza también debe adaptarse a estas nuevas herramientas y realidades. Un cliente nuestro puede hoy, en tiempo real y desde su teléfono, saber si se está prestando el servicio de limpieza que tiene contratado en una instalación ubicada en Alemania y con la calidad que necesita, por ejemplo.

-La empresa se encuentra entre las diez primeras del sector en todo el país. ¿Cuál es su valor añadido? ¿Qué la hace tan competitiva?

-Nuestro valor añadido lo conocen muy bien nuestros usuarios. Nos sentimos muy orgullosos de tener clientes que año tras año renuevan su confianza en nosotros. Esta, sin duda, es nuestra fuerza competitiva. Limcamar está en disposición de poder ofrecerles un servicio adaptado a la realidad de cada uno de ellos, algo que es nuestro máximo objetivo. Y todo ello dentro de un marco, de una constante que nos caracteriza y que nunca perdemos de vista, desde la humildad, con una clara vocación de servicio y con el mejor trato personalizado.

-¿A qué retos se enfrenta la entidad?

-Sin duda alguna, el mayor reto es el de conseguir que Limcamar pueda seguir garantizando a sus clientes la excelencia y la calidad en el servicio prestado. Son ellos, los presentes y los futuros, los que nos permitirán perdurar como proyecto empresarial otros 30 o 50 años más.