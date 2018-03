Isabel Sánchez Serrano: «Las políticas de igualdad retienen y atraen al empleado» Isabel Sánchez Serrano. DISFRIMUR Consejera delegada de Disfrimur L. MARTÍN. Murcia Jueves, 1 marzo 2018, 03:14

Madre de dos hijos y descendiente de una familia de comerciantes, Isabel Sánchez es consejera delegada de Disfrimur, empresa familiar dedicada al transporte de mercancías relacionadas con la alimentación y el gran consumo, principalmente para Mercadona. En su trayectoria, ha desempeñado distintos puestos hasta ser directora financiera de una compañía que cuenta en España con 800 trabajadores. Disfrimur pone cada día en circulación una flota de 1.000 matrículas que realizan cerca de 80 millones de kilómetros al año.

- Como mujer empresaria, ¿se siente una líder en clave femenina?

-Más que líder, soy una persona convencida de que el éxito empresarial radica en la apuesta por el talento, sin distinción de género. Por ello, trato de transmitir esta convicción a todo mi equipo, en la empresa y en la sociedad. Creo en la diversidad de los equipos enriquece la toma.

-El transporte por carretera y la logística es un mundo tradicionalmente masculino. ¿Cómo ha evolucionado en estos años?

-Nos enfrentamos a un nuevo transporte abierto al cambio y la diversidad, y en el que la presencia femenina es un hecho. Como empresaria creo que tenemos la oportunidad y el deber de dar un paso al frente para mostrar lo enriquecedor que resulta la incorporación de mujeres en cualquier sector y hacer partícipes a nuestros grupos de interés de nuestra experiencia.

-¿Qué resultado están teniendo los planes de igualdad?

-El tener políticas de igualdad retiene y atrae el talento entre los trabajadores La implantación de los planes de igualdad también se aplica a la política retributiva, eliminando la brecha salarial en los diferentes departamentos. A través de estas medidas reforzamos el compromiso y sentimiento de pertenencia del equipo, así como el incremento solicitudes de mujeres atraídas por la equidad de nuestras políticas retributivas y de conciliación.

-¿Continúa siendo la conciliación familiar el mayor problema del sector para atraer a las mujeres?

-Creo que es un problema de gestión empresarial y de comunicación. Por un lado, debemos contemplar fórmulas más flexibles y entender que la conciliación es un tema que nos atañe a todos, independientemente del género. Por otro lado, tenemos que cambiar el concepto que tiene sociedad acerca del transporte y la logística para transmitir que somos un sector que ya no requiere de una gran fuerza física para realizar el trabajo.

-Por tercer año consecutivo KPMG y ‘Actualidad Económica’ le incluyen en su ‘ranking’ de los 100 mejores financieros de España. ¿Este reconocimiento supone una responsabilidad más?

-Sinceramente, sí, y ahora que me realizas la pregunta, todavía siento más presión. Pero humildemente intento que en mi día a día este reconocimiento no me suponga un quebradero de cabeza ni una distracción. Es un orgullo tanto para mí como para la empresa ya que con este premio se pone en valor la línea de trabajo que estamos realizando, el cual se sustenta en el gran equipo que formamos en Disfrimur.

-¿Considera que se valoran lo suficiente las políticas de igualdad que adoptan las empresas?

-Sí, cada vez se tienen más en cuenta. De hecho, estamos participando en un proyecto europeo en el que intervienen países como Italia, Reino Unido, Holanda, Alemania, Hungría, Suiza y Finlandia. Este proyecto consiste en la optimización de la cadena de distribución de nuevos productos que derivan de una diversificación de cultivos en el campo en todos los países participantes. Cabe mencionar que entre los requisitos de selección de empresas colaboradoras se encuentra que adopten medidas de igualdad.