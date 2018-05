Hervian apuesta por la innovación y la tecnología en el sector del transporte Nuevas cabezas tractoras de Hervian que han supuesto una ampliación de flota en este año. / HERVIAN La empresa murciana ha aprovechado las oportunidades que ofrece internet, con seguimiento GPS y control de la temperatura 'online' LYDIA MARTÍN. Murcia Jueves, 10 mayo 2018, 03:29

Las nuevas tecnologías contribuyen a la mejora de los servicios a los clientes también en el sector de la logística. Consciente de ello, Hervian, empresa de transporte internacional, ha implantado en el último año una serie de cambios tecnológicos que han marcado un antes y un después en la compañía. Esto les ha llevado a tener un proceso milimetrado de seguimiento de las temperaturas 'online' y de la mercancía en carretera gracias a la tecnología GPS, haciendo que, de esta manera, todos los actores del proceso pueden comprobar en cada momento dónde y cómo se encuentra la mercancía. A esto se le suman herramientas paralelas con las que cuenta en el portal personalizado del cliente.

Y es que si en algo destaca Hervian es por su continua innovación y adaptación a los tiempos que corren, algo que le ha valido el reconocimiento de los Premios Froet. «Estamos muy agradecidos a Froet por el galardón, pero también por todo el trabajo que realizan día a día. La Federación de Transportistas está trabajando en buena dirección y aportando ideas a las empresas que la integramos», señala José Vicente Villa, gerente de la empresa.

Para continuar a la vanguardia del sector, este mes ha pasado a producción el nuevo justificante de entrega de carga 'online', donde el cliente recibe un justificante digital al segundo de producirse la descarga. Estas innovaciones van todas enfocadas a uno de los retos en los que está inmersa la compañía como es el de reducir la huella de carbono, disminuyendo emisiones, minimizando el uso del papel y logrando ser una empresa 100% respetuosa con el medio ambiente.

En este 2018 ha ampliado su flota con diez cabezas tractoras Está registrando un crecimiento anual cercano al 21%

El logro más importante de este año ha sido la consecución del certificado de calidad IFS Logistics que reconoce a la empresa como innovadora en el sector del transporte. La International Featured Standard (IFS) es un aval logístico que le permite a Hervian unirse a un selecto grupo europeo de compañías de transporte que supera una exigente evaluación donde se le reconoce una total transparencia para clientes y proveedores en la cadena de suministro. Es por ello que, desde enero de 2018, el sello de IFS Logistics luce en todos los soportes de la empresa como acreditación reconocida por la Global Food Safety Initiative (GFSI), lo que coloca a Hervian como empresa referente y vanguardista en el transporte frigorífico, no solo en la Región de Murcia, sino también en España y en Europa. También se ha conseguido renovar el certificado ISO 9001 en el Transporte nacional e internacional de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos, mercancías peligrosas y no peligrosas (perecederas y no perecederas) por carretera.

Además, durante este 2018 se ha ampliado la flota con la incorporación de cinco cabezas tractoras Volvo y otras cinco cabezas tractoras MAN equipadas con la última tecnología ECO para reducir emisiones y consumos. Estas han sido los primeros vehículos de una flota que a final de año alcanzará las 122 cabezas tractoras.

Hervian es una compañía de servicios logísticos con más de 30 años en la Región de Murcia (desde 1984). Actualmente es una de las empresas de referencia en la logística del transporte frigorífico por carretera de productos frescos perecederos y no perecederos y pionera en el de medicamentos (pharma).

Cuenta con una base central logística en la Matanza de Santomera (situado en la Ctra. Santomera-Abanilla). En su afán por seguir creciendo, Hervian SL inaugurará en breve una base logística en Valdemoro (Madrid). Dicha base logística, aunque no está a pleno rendimiento, ya cuenta con actividad desde principios de año que conecta mejor con sus clientes, ya que mejora rutas, tiempos de reacción y de entrega.

«El secreto para seguir avanzando cada día ha sido continuar con la filosofía de empresa familiar. Es decir, un trato cercano y personalizado con el cliente, con el proveedor y con el empleado. Hervian hoy es una familia donde conviven esos tres parientes, clientes, empleados y proveedores, en un clima de convivencia y cercanía», indica Ángel Hernández Andúgar, gerente de Hervian.

En cuanto a su flota, la edad media se sitúa en torno al año y medio, estando renovada y en continua innovación y adaptación a los tiempos actuales; equipada con la tecnología más innovadora del sector para reducir consumos y emisiones y hacer las mejores cargas y descargas, reduciendo tiempo en los procesos.

A nivel de facturación, la empresa se ha situado en el top 50 español de la logística y entre las 10 empresas más importantes de este sector en la Región de Murcia. El crecimiento continuado, cercano al 21% anual en los últimos tres años, refrenda el trabajo y el apoyo de toda la 'familia': empleados, clientes, proveedores, etc.