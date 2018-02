Escuela de Gestores, valores aplicables a la vida diaria

uando era pequeña me encantaba leer unos libros que se llamaban 'Elige tu propia aventura', eran unas historias de aventuras donde tú tenías que elegir el camino a seguir, por ejemplo: «has llegado a una cueva, si quieres explorarla sigue leyendo; si quieres ascender a la cima de la montaña ve a la página x». A veces encontraba el tesoro a la primera y otras veces acababa en un sitio sin salida, cuando pasaba esto último volvía hacia atrás y cambiaba mi decisión para encontrar el tesoro.

Creo que la vida es muy similar a esos libros, tienes que tomar decisiones. Los actos que llevamos a cabo tienen consecuencias y siempre puedes elegir entre varias opciones.

Hace 21 años decidí estudiar fisioterapia, hace 18 montar una clínica y hace 6 meses hacer Escuela de Gestores.

Siempre he pensado que tengo la mejor profesión del mundo porque me encanta la fisioterapia pero nunca me ha gustado ser gerente, me encanta tratar personas pero no las cuentas ni las gestiones. Tantos años en la clínica me han permitido conocer gente muy interesante y un día antes del verano tratando a un paciente me sugirió que me iría muy bien hacer Escuela de Gestores pero estaba convencida de que este curso iba orientado a gestores de grandes empresas y no a mí que tengo una clínica con tan solo 6 fisioterapeutas.

En mis años de profesión he hecho muchas horas de formación en fisioterapia y algún curso orientado a la gestión pero muy básicos. Me inscribí porque me encanta aprender y me parecían muy interesantes los contenidos del programa pero empecé el curso con el convencimiento de que estaba fuera de lugar. Cuando terminó la primera sesión me sentí muy aliviada, ese curso estaba indicado para mí y para cualquiera que tenga inquietud en mejorar tanto en su vida personal como profesional.

Los valores que te aporta Escuela de Gestores son aplicables en la vida diaria, ayuda a conocerse mejor a uno mismo y a identificar tus fortalezas y debilidades aprendiendo a afrontar mejor tu trabajo, a poner soluciones encima de la mesa.

Me ha resultado especialmente valiosa la parte de habilidades sociales tales como inteligencia emocional, motivación o asertividad, tan necesarias con mis pacientes, compañeros de trabajo y en la vida diaria así como la gestión financiera. Nunca pensé que me lo pasaría tan bien en una clase hablando de hojas de cálculo. Los profesores son excepcionales y el programa muy bueno, no me extraña que lleven ya 15 ediciones y estoy convencida que serán muchas más porque aporta verdaderos valores a la persona y en consecuencia a la empresa.

Además he tenido el placer de coincidir con unos compañeros maravillosos. Cuando conoces a gente con trabajos y objetivos tan diferentes a los tuyos, enriquece mucho. Sin duda alguna ha sido genial compartir este curso con todos ellos.

Quiero concluir animando a cualquier persona a vivir esta experiencia, ya que antes de comenzar pensaba que no era mi lugar y sin embargo ahora creo que es una pena no haberlo realizado antes, pero al igual que en 'Elige tu propia aventura', siempre puedes volver a un punto y tomar un nuevo camino.