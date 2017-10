«Buscamos la colaboración con los estamentos vinculados a la empresa» Jiménez, presidente de Asecom. ELOY JIMÉNEZ. Presidente de Asecom LV Viernes, 13 octubre 2017, 11:21

Eloy Jiménez asumió la presidencia de la Asociación de Empresarios y Comerciantes del Segura, Asecom, a principios de julio, y desde entonces la nueva junta directiva no ha permanecido inmóvil. Uno de sus objetivos es fomentar el asociacionismo, ya que «permite al profesional opinar e influir en todas las decisiones que nos afectan, acceder a información filtrada, intercambiar experiencias muy enriquecedoras y relacionarse con los demás socios», defiende Jiménez.

- La nueva directiva tiene muy claros los objetivos a cumplir y entre éstos destaca el de intervenir ante las administraciones públicas para racionalizar las leyes y ordenanzas, evitando tanto a los empresarios y comerciantes como a la propia administración gastos inútiles y pérdidas de tiempo. También queremos mentalizar a los políticos de que la riqueza, el empleo y los impuestos para mantener la sociedad del bienestar salen de la iniciativa de los emprendedores y empresarios. Por ello, que la administración les ayude y les dé facilidades siempre repercutirá en beneficio de la sociedad.

- Ampliar la formación a los empresarios y comerciantes para que aprovechen todos los recursos de las nuevas tecnologías, las técnicas de marketing, dirección, motivación de sus equipos humanos, etc. Además, buscamos la colaboración con todos los estamentos que tienen relación con el mundo empresarial, como Cámara de Comercio, INFO, SEF, asociaciones profesionales, Universidades, etc.

- Aprovechar los convenios preferentes con condiciones especiales con la banca, proveedores, asesores, etc. Así, la formación continua de nuestros socios es básica, así como el acceso a los servicios que la administración y los organismos empresariales nos ofrecen.

Otros servicios son las ayudas y subvenciones, la difusión de su actividad en los medios de comunicación, la participación en los estudios e informes que estamos elaborando para facilitar la labor de los empresarios y comerciantes, la bolsa de trabajo con trabajadores y profesionales seleccionados, etc.

- En cualquier ciudad española ser empresario o comerciante es un desafío. En una sociedad desarrollada como la europea, encontrar un nicho de mercado es muy difícil y cuando lo encuentras tienes que luchar continuamente por dar un producto o servicio excelente. Nadie se puede dormir en los laureles.

- No era un tema que yo me hubiese planteado, pero una vez queDiego Nicolás, el anterior presidente, nos dijo que no podía seguir en el cargo, varios socios me llamaron e insistieron en que aceptase el cargo. Me aseguraron que contaría con la ayuda de varios directivos, que efectivamente están muy comprometidos, y creo que entre todos podemos hacer una buena labor para ayudar a los empresarios y comerciantes de la Región.