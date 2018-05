La DO Bullas participará el 12 de mayo en el Día Movimiento Vino DO Cartel del Día Movimiento DO NE. BULLAS Jueves, 3 mayo 2018, 02:01

El Consejo Regulador de la DO Bullas participará en el Día Movimiento Vino DO que se celebra por segundo año consecutivo el sábado 12 de mayo, junto con otras 26 denominaciones de origen. La Denominación de Origen Bullas se suma a este día de celebración para rendir homenaje a los productores vitivinícolas, reconocer la importancia del vino de calidad y acercar el vino con DO al público en general y a los jóvenes en particular, trasladando valores ligados al mismo: la autenticidad, la importancia y el cuidado del origen, la seguridad alimentaria, el arraigo cultural, la diversidad, la protección del medio ambiente y un estilo de vida saludable.

La jornada tendrá como acto central un brindis que se realizará de forma simultánea en 27 municipios de nuestra geografía.

En la celebración de la segunda edición del Día Movimiento Vino DO participan 27 denominaciones de origen: Almansa, Arlanza, Binissalem-Mallorca, Bullas, Calatayud, Cariñena, Catalunya, Cigales, Condado de Huelva, Jerez-Xéres-Sherry y Manzanilla_Sanlucar de Barrameda, La Mancha, Madrid, Montilla-Moriles, Monterrei, Navarra, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro, Ribera del Duero, Ribera del Guadiana, Rioja, Tacoronte-Acentejo, Uclés, Utiel-Requena, Valdepeñas, Valencia y Yecla.

Como elemento común, la jornada girará en torno a un brindis simultáneo y colectivo que tendrá lugar a las 13.30 horas, al que precede el sencillo gesto de girar la copa antes de brindar.

El Día Movimiento Vino DO se celebró por primera vez el 20 de mayo de 2017. Es una iniciativa de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (Cecrv), al igual que Movimiento Vino DO. Este día persigue poner en valor la importancia que tiene para muchos de nuestros pueblos, municipios y zonas rurales el vino de calidad que se produce en nuestro país, uno de los de mayor diversidad del mundo.