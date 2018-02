Buen año para los activos de riesgo, aunque aumentará la volatilidad Iratxe Oria, senior member de Asset Allocation de Trea AM. A. D. Jueves, 8 febrero 2018, 10:19

Las previsiones realizadas por Trea AM en su informe estratégico 2018 primer trimestre, dado a conocer durante el encuentro por el director de Desarrollo Corporativo de Trea AM, Eduardo Ripollés, apunta a que «esperamos que sea otro buen año para los activos de riesgo, pero con una variable que ha quedado completamente olvidada en los últimos trimestres, la volatilidad. Y vemos inevitables aumentos de volatilidad en todos los activos, bonos, renta fija y divisas». La economía mundial y la europea en particular están creciendo a tasas no vistas desde antes de la crisis financiera y señaló que «esperamos que siga así durante este año». No obstante, «este entorno de crecimiento sin inflación -señalo- «no está exento de incertidumbres, como son, por un lado, la velocidad en la que los bancos centrales a nivel global empiecen a quitar los estímulos de los últimos años (subidas de tipos o reducciones en las compras de activos), y por otro, la evolución de las divisas y su efecto en el comercio internacional».

Por su parte la senior member de Asset Allocation de Trea AM, Iratxe Oria, destacó que dentro de las miles de variables de mercado en cuanto a inversión, destacan cuatro principales: crecimiento, inflación, divisas y volatilidad. «Apostamos por la renta fija porque creemos que la subida de tipos de interés va a ser tan pausada, que todavía hay oportunidades. Hay un riesgo, siempre lo ha tenido y lo seguirá teniendo, pero sigue habiendo oportunidades de inversión». Asimismo mostró su cautela respecto a la renta fija de determinados países como Alemania y Holanda, «donde los bonos de los gobiernos de estos países están ofreciendo rentabilidades negativas en plazos inferiores a cinco años». E indicó que «las oportunidades pueden estar en los bonos de países periféricos, como Italia, Portugal y España, ya que siguen pagando una prima respecto al resto de gobiernos de la UE». Asimismo explicó que «las oportunidades más claras las vemos en los bonos 'high yield' en Europa, bonos de empresas de más de riesgo, ya que el entorno macroeconómico les permite generar más caja y por tanto pagar con mayor facilidad las deudas, debido a que el BCE mantendrá estable la cantidad que compra en renta fija privada».