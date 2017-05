Forma y Línea, los mayores avances estéticos junto a la sabiduría oriental

Hace más de 21 años que Forma y Línea Murcia abrió sus puertas en pleno centro de la ciudad -a escasos metros del Corte Ingles y de la catedral de Murcia-. Desde entonces, el centro se ha convertido en uno de los más vanguardistas en técnicas de estética integral gracias a los profesionales y especialistas que lo conforman, a su trato y los tratamientos exclusivos en materia de adelgazamiento, estética corporal, estética facial, medicina estética y técnicas de bienestar, SPA y masajes.

La directora de Forma y Línea. en Murcia, Natividad Ruiz Aniorte, explica que la filosofía del centro médico-estético «está basada exclusivamente en tratamientos no invasivos, aparatología estética de alta tecnología y terapias naturales». Así, Forma y Línea sabe combinar los últimos y más modernos avances estéticos con la sabiduría de antiguas civilizaciones orientales.

Según la experta, «esta filosofía es muy apreciada por nuestra clientela y marca la diferencia con respecto a otros centros. Además, combinamos efectividad -pudiendo llegar a perder hasta un kilo por sesión y de tres a seis centímetros de volumen en tan sólo cinco sesiones- y bienestar, ya que los tratamientos son muy relajantes y totalmente indoloros».

Y es que la mayoría de las mujeres tienen curvas y no se parecen a las modelos que protagonizan los anuncios o publicidades de ropa y cremas que les gusta consumir. De hecho, la talla 44 es la más vendida y, según el Ministerio de Sanidad, el 40% de las mujeres tienen problemas para encontrar prendas que se adapten a sus medidas.

Sin embargo, las tallas grandes no están reñidas con el bienestar y la belleza. «Hay muchas actrices famosas que también tienen curvas y son muy sexis. Se puede ser bella y tener curvas, y además podemos combatir la acumulación de grasa, el aumento de volumen, la celulitis y la retención de líquidos con técnicas como estas, para mejorar nuestro bienestar», puntualiza Natividad Ruiz.

Uno de los tratamientos más innovadores en Forma y Línea para eliminar grasa más resistente es Deep Slim by Cyclone. Se trata de un nuevo concepto patentado para definir la técnica de adipocitolisis: depositar energía mecánico-térmica (por efecto lupa) en el tejido para necrosarlo.

Con este sistema se puede modelar la silueta tratando las zonas más complicadas, seleccionado únicamente los tejidos objetivo y controlando con total precisión la profundidad de acción. A diferencia de otras técnicas, los resultados con Deep Slim by Cyclone son más rápidos y efectivos, y se necesitan muy pocas sesiones para notar los primeros resultados. Esta técnica no se puede confundir con los ultrasonidos micro-focalizados (MFU) que sirve para tratamientos de reafirmación facial y corporal pero no sirven para eliminar la grasa.

Deep Slim un concepto patentado para definir la técnica de adipocitolisis que consiste en depositar energía mecánico-térmica en un tejido determinado para eliminar sus células. Este sistema supone un gran avance en la investigación de nuevas soluciones para la remodelación corporal ya que permite seleccionar con total precisión la zona a trabajar y la profundidad de la acción, actuando únicamente sobre los tejidos objetivo. Se puede moldear de forma localizada incluso las zonas de más difícil acceso.

Los resultados obtenidos en una sola sesión son de hasta 2,5 cm menos en la zona tratada y son visibles un mes después del tratamiento, aunque el resultado final aparecerá 2 o 3 meses después. Además combinado con otros tratamientos conseguimos también reafirmar los tejidos y eliminar la celulitis. Se recomiendan de 6 a 12 sesiones dependiendo del caso. Promete reducir grasa y líquidos hasta unos 10 centímetros según cada organismo.

Para combatir todo tipo de celulitis y eliminar retención de líquidos esta técnica puede implementarse con nuestra plataforma con cinco tecnologías -ultrasonidos HIFU, vacumterapia y radiofrecuencia monopolar y bipolar- de demostrada eficacia lipolítica, anticelulítca y reafirmante.