Los premios se darán a conocer el próximo 15 junio, durante la clausura de la primera conferencia 'Employment for All - A Global Perspective', que se celebrará en Belfast del 14 al 16 de Junio 2017. Durante este encuentro, Carrefour participará en uno de los talleres para compartir con el resto de empresas sus buenas prácticas en materia de integración laboral en España.

La conferencia, creada por organizaciones globales de referencia como la EUSE (European Union of Supported Employment) y Easpd (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities), tiene como objetivo ayudar a las personas con discapacidades o personas en situaciones desfavorecidas a explorar el emprendimiento y el autoempleo.