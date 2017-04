Premian a Francisca García, de Amarylis, por su trayectoria laboral

Profesionalidad, experiencia y formación son los valores que describen a Francisca García, experta en imagen y propietaria del salón de estética Amarylis. Ella encarna a la perfección la pasión y el savoir faire de un trabajo en el que combina seriedad y sensibilidad, que son claves para el desarrollo de un buen diagnóstico que garantice resultados duraderos.

García cuenta con 30 años de trayectoria en el sector de la imagen y ha desarrollado la actividad en varias ciudades de distintos países europeos. En todo este tiempo, ha comprobado que la escucha del cliente es comparable a la de los productos usados, de ahí que sea muy cuidadosa en este aspecto.

Asimismo, la Asociación Española de Profesionales de la Imagen le ha concedido la Medalla de Oro como reconocimiento a su trayectoria en el sector de la belleza estética, imagen y bienestar. «Estoy muy contenta, porque es la primera vez que me dan un premio por mi carrera», asegura la murciana, quien recogió el galardón el pasado 31 de marzo en una gala celebrada en el hotel Westin Palace de Madrid.

«Cuando me llamaron para comunicarme la noticia, me sorprendió muchísimo porque no tengo ningún vínculo con la asociación». Con el objetivo de salir de dudas, García llamó al legendario hotel para cerciorarse que el evento se celebrara en sus salones. «Me lo creí cuando llegué, enserio», afirma la afortunada.

Ahora, con la Medalla de Oro en sus manos, Francisca solo tiene palabras de agradecimiento para la asociacion y dedica el reconocimiento a sus clientas, su equipo y su querida hermana María, por el incondicional apoyo.

En esta edición también se premió a la diseñadora Mona Al Mansouri, la agencia View Management, la franquicia Elizabeth John, la presidenta de Moda, Catalunya Miriam Victoria, y el diseñador de joyas Vicente Gracia Bensa.

La agrupación nació el pasado año con el objetivo de representar, coordinar, gestionar y defender a todos los profesionales que se dedican al mundo de la imagen en España. Al frente están la periodista y escritora Rosa Villacastín (presidenta) y el presentador de televisión y radio Agustín Bravo (vicepresidente). Además cuenta con un Consejo de Honor integrado por ilustres de la profesión como los diseñadores Purificación García y Victorio y Lucchino, el pintor retratista Antonio Montiel y los estilistas Luis Llongueras y Alberto Cerdán.

Francisca García dirige el salón de estética Amarylis, ubicado en la murciana calle Acisclo Díaz, número 5, equipado con todo tipo de aparatos de última generación y atendido por un equipo multidisciplinar de especialistas en tratamientos faciales y corporales. El centro trabaja con las principales marcas del mercado y ofrece una atención personalizada en sus servicios, que los hay de todo tipo.

Ella cuenta con una vasta formación en el sector: se graduó en la especialidad de estética en la academia de formación Alexia de Murcia, homologada por el Ministerio de Educación y Ciencia, en 1987, y durante los dos años siguientes (ya de gestión privada) ejerció de tutora práctica. Luego se marchó a Lyon, en Francia, donde montó un salón de belleza y aprendió conocimientos y técnicas que años más tarde trajo de vuelta a España, primero a Benidorm y después a Murcia.

Ya en su tierra natal centró sus esfuerzos en el negocio familiar, que le aportó grandes competencias en gestión empresarial. Asimismo, y con una mochila cargada de experiencias, aplicó todo lo aprendido en distintos proyectos manteniendo siempre un gran interés por descubrir nuevos productos y métodos para ofrecer el mejor servicio.

Así, Francisca García es titulada en técnicas de micropigmentación y diplomada en técnico sanitario y estética oncológica, así como un máster en cosmetología y estética aplicada y otro en cosmética orgánica, y varios cursos, entre ellos de psicología del maquillaje y visagismo avanzado, estilismo para novias y diagnóstico en piel.

Desde bien joven, sabía que su vocación era el mundo de la estética, por lo que se formó, apostó y ahora disfruta de las mieles del éxito.