«Hemos esperado a ser fuertes para crecer»

El Centro Educativo Agave responde a las necesidades de la formación de los niños y niñas a través de un marco educativo singular y diferenciador. Entre su oferta formativa se engloba la atención preferente a los idiomas, informática, educación musical, educación física y deportiva o actividades de desarrollo de la creatividad y programas de activación de la inteligencia. Su fundador y director-gerente, Agustín Serrabona, confía en la fortaleza de la formación de este centro, que abre una nueva sede en Cartagena para transmitir su saber hacer a través de una educación de calidad. Serrabona es licenciado en Derecho, es presidente de los centros Privados de Andalucía desde hace 16 años y miembro de la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Centros Privados de España (Acade) durante el mismo periodo de tiempo.

-Nuestro propósito es trasladar a Cartagena nuestro 'know how', pues consideramos que no existe una oferta como la nuestra, de un centro educativo homologado en el sistema educativo español y que al mismo tiempo tenga una homologación mundial en todos sus cursos, como la que proporciona la organización del Bachillerato Internacional de la que formamos parte.

-Nuestro proyecto se basa en despertar en el alumno la motivación por aprender, a través del aprendizaje basado en proyectos. La motivación no se enseña, se despierta, y después se orienta hacia la consecución de objetivos. Al alumno hay que enseñarle a 'aprender a aprender', proporcionándole la posibilidad de participar en la creación de los contenidos, conectando así con sus intereses. Hoy los profesores no deben ser los únicos transmisores de contenidos. Formamos parte de una comunidad global y los colegios debemos crear experiencias educativas conectadas a las nuevas herramientas de aprendizaje.

«Al alumno hay que enseñarle a 'aprender a aprender'»

El sistema educativo general se manifiesta lento para actualizar los métodos de trabajo. A los alumnos hay que dotarles de competencias que les permitan seguir aprendiendo el resto de sus vidas.

-Nuestro centro es un centro integral donde los alumnos pueden entrar a los tres años y completar sus estudios hasta la universidad.

-Nuestros objetivos, establecidos por los contenidos curriculares más los que ampliamos para atender la individualidad, son informados a los padres trimestralmente, lo que supone un compromiso de logro al que nos prestamos contractualmente. No conozco ningún centro educativo que trabaje de esta manera. Los padres conocen de antemano, en todos los cursos, lo que los niños van a aprender durante el trimestre y pueden supervisar y al mismo tiempo colaborar en su consecución. La interacción con las familias nos caracteriza positivamente.

-Es muy difícil resumir en un breve espacio la excelencia de un servicio tan complejo como el educativo. La sustentaría sobre tres pilares: uno, el éxito escolar, en nuestro centro no existen los repetidores. Tenemos más alumnos promocionados por superdotación que repetidores en todos los cursos de Secundaria y Bachillerato. Nuestra cuota de repetidores es 0,33%, o sea, 1 por 300 alumnos en esos cursos, mientras que la media de los centros concertados y públicos está en el 11 y el 15%, respectivamente; el segundo pilar lo podemos medir por la fidelidad de las familias que incluso en los tiempos más duros de la crisis, el porcentaje de renovación de matrículas estuvo por encima del 95%, lo que dice mucho del valor que dan a que sus hijos se eduquen en nuestras aulas; por último, en los resultados finales de Selectividad, con una nota media por encima del 8, presentando al 80% del alumnado en la convocatoria de junio y todo ello de forma recurrente.

- A los resultados académicos en el sistema español indicados, le unimos las acreditaciones de B2/C1 en inglés, en 1º de Bachillerato y el B1 en francés. No es necesario adelantar en el tiempo esos objetivos pues sería a costa de renunciar a otros aprendizajes también muy necesarios.

- A partir de enseñar a trabajar en equipo se desarrollan los valores más importantes: respetar las tareas y los tiempos de los compañeros, a ser tolerante y desarrollar empatía, a presentar un trabajo bien terminado, a escuchar las propuestas y ajustar las propias a lo escuchado,etc. Nuestro proyecto educativo se resume en el desarrollo integral del alumno como Homo Sapiens, Homo Faber, Homo Loquens y Homo Ludens. Invito a visitar nuestra web www.colegioagave.com y profundizar en su lectura.

-A partir de las 16.30 horas de la tarde en la que termina el horario curricular se ofrecerán variadas actividades, siempre dentro del objetivo general educativo y condicionado por la contratación de profesores competentes que den continuidad y sentido a la actividad.

-Las resumiría también en tres principales. En primer lugar, la fortaleza por nuestro modelo educativo, basado en la fuerte transmisión de valores y una elevada motivación del alumno, que ha merecido numerosos reconocimientos individuales y colectivos del mundo de la educación.

En segundo lugar, la fortaleza institucional. Formamos parte de la Asociación Privada de Centros Educativos de España (Acade), así como miembros de la exigente organización del Bachillerato Internacional, ya mencionada.

Por último, la fortaleza financiera. Nuestra política de total reinversión de beneficios durante 24 años, nos permite contar con unos activos superiores a 12.000.000 de Euros, una vez adquirido el suelo y rehabilitado el edificio correspondiente al Agave Intenational School de Cartagena. Hemos esperado a ser fuertes para crecer.

-Un centro educativo no se puede hacer ni a la ligera ni como una franquicia comercial. Nuestra entrega personal y profesional es tan elevada que hemos tardado 24 años en tener un segundo centro y no ha sido por falta de ofertas y oportunidades. El Agave International School está orientado para que lo conduzca la 2ª generación. Uno por generación estaría bien, pero dejemos que la siguiente generación lo decida. Personalmente doy por terminada la expansión de nuestra empresa educativa.