«Estudiar en el Instituto de FP Claudio Galeno me ha brindado este reconocimiento»

Tras dos años de dedicación intensiva y unas altas calificaciones, Pablo Planes Nicolás, antiguo alumno del ciclo de Grado Superior en Prótesis Dentales del Instituto Superior de Formación Profesional Sanitaria Claudio Galeno, ha obtenido el Premio Extraordinario de Formación Profesional que concede la Comunidad Autónoma.

-Es una satisfacción. Este reconocimiento es fruto de mi esfuerzo y constancia durante los dos años del ciclo de Prótesis Dentales.

-Siempre quise estudiar Odontología, pero la nota era muy alta. Hablando con amigos, me comentaron que había un Instituto de Formación Profesional, Claudio Galeno, donde impartían ciclos formativos relacionados con lo que yo quería hacer. Acudí al centro para informarme y me decanté, sin dudarlo, por Prótesis Dentales.

«Gracias a sus instalaciones, el aprendizaje ha sido muy completo»

-La formación en el Instituto Claudio Galeno ha sido excelente, tanto por las instalaciones con las que está equipado el centro como por los profesores que nos imparten clase, que son grandes profesionales. Además, el ambiente con los compañeros también ha sido muy bueno.

-Gracias a este ciclo, he podido acceder a la universidad; en concreto, estoy cursando el Grado en Odontología en la Universidad de Murcia. Además, al haber estudiado ya el ciclo de Prótesis Dentales, he adquirido una serie de conocimientos más específicos y he podido convalidar bastantes asignaturas.

-Creo que una de las grandes ventajas que tiene es la formación práctica, a la que se le da mucho énfasis. Hacer hincapié en el componente práctico es muy importante; es realmente lo que te enseña y te prepara para ejercer la profesión. Además, gracias a las instalaciones de última generación en las que he podido formarme, el aprendizaje ha sido más completo y cercano a la realidad que nos encontramos en el mundo laboral.