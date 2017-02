La reproducción asistida y la desinformación

En la actual vorágine de información, muchas son las noticias e ideas falsas que pasan como reales y que acaban convirtiéndose en certezas absolutas después de ser repetidas cientos de veces en los medios de comunicación, en las redes sociales e incluso en las conversaciones entre amigos, cuando en realidad son falsos mitos.

En el campo de la fertilidad los mitos, además, vienen envueltos como consejos de personas que han pasado, o no, por el mismo trance, enredados con las tradiciones y sazonados con los artículos parcialmente leídos en internet o por la exposición en programas de televisión o radio de pseudoexpertos, que poco menos que se erigen en gurús del tema, aun sin tener mucha formación al respecto. Todo ello genera una amalgama de ideas falsas socialmente instaladas, con una imperdonable falta de rigor científico, revueltas unas con otras y sintetizadas por ejemplo en el típico, «se te ha pasado el arroz».

Tahe Fertilidad, debatiendo días atrás en los preámbulos de una campaña de concienciación social propuesta desde la Cátedra Tahe Reproducción Asistida fundada por la propia firma, se percató de la cantidad de dudas existentes sobre estos falsos mitos que les presentan sus pacientes, donantes e incluso amigos en conversaciones informales. «En muchos casos estas personas tenían una buena formación en temas relacionados con la salud, pero aún así estas ideas erróneas se han colado en el ideario colectivo y son difíciles de erradicar», se asegura desde la dirección de Tahe.

Tahe derribará los falsos mitos en las páginas de su blog

Estas fueron algunas de las preguntas basadas en creencias falsas que se plantearon en el encuentro: ¿La ovodonación (donar óvulos) es peligrosa? ¿Me quedaré sin óvulos si ahora dono? ¿Tendré problemas para quedarme embarazada con 43 años? ¿Si tengo buena salud por qué no consigo la gestación? ¿Tendré problemas de fertilidad porque tomé la píldora hace años? ¿Es muy elevado el precio del tratamiento de fertilidad?

Ante este tipo de preguntas, ciertamente comunes y que solo son una nota anecdótica de las dudas que existen al respecto, Tahe Fertilidad quiere dar una respuesta clara y concisa además de comprensible; ya que de una forma u otra cada vez afecta a más personas, y «creemos que esas medias verdades que se han instalado en nuestra sociedad son nocivas, confusas y de muy escaso rigor, que solo perjudican», aseguran.

Por ello, Tahe Fertilidad se ha propuesta dedicar el año 2017 a derribar estos falsos mitos, ideas que irá plasmando semana a semana en las páginas de su visitado blog.

No obstante, también advirtien que, como en tantas facetas de la vida, las generalizaciones no siempre son aplicables a cada caso particular, por lo que «aconsejamos tomar estas máximas como una guía y consultar con profesionales especializados que atienden cada caso de una manera personal y única, puesto que las etiologías son tantas y tan diferentes como parejas existen en el mundo».