El que paga, manda

Durante un cierto tiempo, se ha venido observando un cierto desprecio al reinado del cliente o consumidor por parte de algunas empresas (líneas aéreas, eléctricas, telefónicas, etc.), hasta el punto que no había día en que no aparecieran en los diarios noticias alarmantes sobre la conculcación de sus derechos básicos.

Por fortuna, no parece que esta sea la tendencia dominante. Las empresas que apuestan por el comercio electrónico y basan su negocio en una relación B2C sostenida por la confianza, tienen muy claro que el cliente debe percibir su experiencia de compra con una satisfacción completa, donde juegan un papel determinante dos aspectos: la entrega y la devolución.

En un estudio realizado por la firma Meta Pack el pasado año 2016, se llevó a cabo una encuesta de satisfacción entre los compradores 'online', tanto en Estados Unidos como en los principales mercados europeos, con resultados que dejan muy a las claras las exigencias de los consumidores, que cada vez están menos dispuestos a admitir que sus expectativas de compra se vean traicionadas por la realidad.

El comprador 'online', respaldado por la feroz competencia entre las empresas de 'e-commerce', siente que dispone de un gran poder a la hora de hacer clic en la opción que más le conviene. Por ello casi la mitad de los encuestados abandona su cesta de compra en mitad del proceso si la tienda no le ofrece unas condiciones de entrega que él considere satisfactorias.

Y si la entrega ya se ha realizado y no ha cumplido las expectativas iniciales, el 38% de los consumidores afirma que nunca volverá a entrar en esa tienda y el 43% que al menos no la visitará en un mes. Sin embargo, un espectacular 83% de los que obtuvieron una experiencia de entrega satisfactoria, afirma que volverá encantado a usar los servicios de esa tienda 'online'.

Aquí tenemos pues la primera clave que nos permitirá aspirar a conseguir la lealtad de nuestro cliente: una experiencia de entrega positiva. Para hacer felices a los consumidores las empresas están obligadas cada vez más a acomodarse a sus gustos y necesidades, especialmente a través de un proceso de compra flexible, en el que el cliente pueda modificar sobre la marcha las características de su pedido. Por supuesto, el cliente exige cada vez más un servicio premium con entregas el mismo día, en el caso de las área metropolitanas el 50% de los clientes desea incluso que la entrega se realice en una hora.

Si la entrega es un factor fundamental, el otro aspecto que condiciona el éxito de la experiencia de compra 'online' es la devolución. El comprador 'online' tiene un deseo fundamental, que dicha experiencia sea muy cómoda. Por ello el 40% de los encuestados resaltaron como características esenciales la facilidad y la gratuidad. Pero no parece que este asunto esté del todo resuelto por las tiendas 'online', pues del 88% que tuvo que realizar una devolución, solo un 28% señaló que esta se había desarrollado de forma satisfactoria.

Los compradores 'online' españoles no se diferencian significativamente del resto de consumidores occidentales, se detalla en el mismo estudio que el 88% hace un seguimiento del proceso de compra, el 44% analiza detenidamente las condiciones de devolución antes de llevar a cabo la compra, el 62% elige empresas con más opciones de entrega y el 57% aquellas que facilitan las condiciones de devolución.

En el lado de las percepciones negativas, el 49% de los compradores españoles confiesa que ha tenido alguna mala experiencia con alguna tienda de comercio electrónico, sobre todo por la lentitud a la hora de la entrega o porque esta era demasiado cara. El 69% de los encuestados señaló la entrega gratuita como el factor determinante para escoger a su retailer favorito, incluso se mostró dispuesto a comprar más artículos para acceder a esta ventaja, y, como por otra parte era de esperar, ninguno se mostró dispuesto a pagar por un servicio de entrega 24 horas.

La experiencia de compra positiva acaba creando un vínculo emocional entre el cliente y la tienda 'online', basado en el conocimiento y la confianza, por lo que las empresas de 'e-commerce' están cada vez más empeñadas en mejorar sus estrategias de distribución, confiando en los mejores profesionales del reparto de paquetería urgente. Para acabar, podríamos recordar aquella otra cita que decía 'El cliente siempre tiene razón'. No sé si esto es cierto, pero lo que sí está claro es que la cita parece haber evolucionado con los tiempos a 'El cliente siempre tiene el ratón'.