Jamoneros.net, singularidad y valor diferencial aprovechando las ventajas de la venta 'online'

Numerosas empresas están creciendo al compás de las nuevas tecnologías, aprovechando el gran nicho de mercado que supone la venta a través de Internet. Pero ni siquiera basta con tener una buena idea de negocio; además, hace falta creatividad, emprender, aventurarse y arriesgarse profesionalmente.

Una de las empresas que mejor ejemplifica el uso acertado y eficaz de internet en la puesta en marcha de su negocio es Jamoneros.net, firma de capital murciano. En primer lugar, fijó su objetivo en un producto muy especializado y que reunía cierta singularidad, como es en su caso la fabricación de soportes jamoneros, abriendo el abanico al resto de artículos relacionados con el mundo del jamón.

La diferenciación también ha sido clave a la hora de hacerse valer en un sector competitivo, ofreciendo un producto que comercialmente no tenía presencia en el mercado o bien era muy escasa. El acierto en este caso radica en que Jamoneros.net ha logrado crear una necesidad, ocupando un nicho de mercado que antes no existía como tal, y mucho menos con el carácter global que ofrece internet, permitiendo llegar a todos los puntos del planeta.

El punto de partida de la idea es sencilla, quien compra un jamón necesita un jamonero. Sin embargo, el valor diferencial está en la apuesta que hace Jamoneros.net por ofrecer nuevos diseños y adaptarse a las necesidades de los consumidores y cortadores de jamón, abriendo en este caso el abanico para que el número de potenciales clientes sea muy grande.

«La calidad es nuestra principal preocupación, así como cumplir las fechas de entrega, pues es una cuestión prioritaria para nuestros clientes recibir el producto a tiempo», asegura Inmaculada Garrido Pellicer, gerente de Jamoneros. net.

La firma puede presumir de haberse especializado en grandes campañas, superando envíos de más de 100.000 unidades, lo que habla a las claras del rendimiento y funcionalidad de la empresa a la hora de atender los pedidos.

Con apenas dos años funcionando, Jamoneros.net mantiene un crecimiento y evolución constante fruto de la inversión y la puesta en marcha de nuevas propuestas. Ha patentado un diseño especial de tabla jamonera que está teniendo gran aceptación y cuyo recorrido comercial se presume exitoso.

«Para que Jamoneros.net 2015 haya despuntado como lo ha hecho este año, hemos necesitado mucha constancia de trabajo, hemos dedicado mucho esfuerzo a mimar a cada uno de nuestros clientes, y sobre todo ofrecer la mejor calidad», asegura Inmaculada Garrido, que recibía el pasado otoño un premio de la Organización de Mujeres Empresarias de la Región de Murcia, obteniendo una mención especial como emprendedora del año.

La propia empresaria asegura en este sentido que este reconocimiento «nos llena de ilusión y fuerza para seguir trabajando con más fuerza si cabe, y nos empuja a seguir buscando nuevas ideas para continuar creciendo como empresa. Consideramos que es un premio a nuestros esfuerzo diario y también una motivación extra para que Jamoneros.net continúe dando alegrías».

En estos dos años que Jamoneros.net lleva funcionando ha recibido la ayuda y el asesoramiento de BBVA. «Sería injusto no agradecer la ayuda que he recibido de esta entidad, en concreto de la oficina de Puente Tocinos y de su director. Me presenté allí con la cantidad necesaria para abrir una cuenta de empresa y, sin ningún tipo de traba, no solo me ayudaron en todo momento, sino que se ofrecieron para hacer que el proyecto arrancara de la mejor forma posible y con todo tipo de facilidades. Han adaptado sus productos financieros a mis necesidades como empresa y noto que existe por parte de la entidad una confianza positiva en lo que estamos haciendo», asegura Garrido, para terminar diciendo que «todo lo aportado por la entidad ha sido favorable, empezado por el trato y asesoramiento que hemos recibido».

Y, como se trata de seguir creciendo, Jamoneros.net ya maneja nuevos proyectos, entre ellos la puesta en marcha de unas becas para el diseño de nuevos productos.