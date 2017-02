Equimur reúne a los mejores caballos de pura raza en Ifepa

El Plan de Control Tributario 2017 fomenta la entrada a las empresas y las visitas 'in situ' con el fin de detectar el fraude por la vía de la agilidad y de la tecnología, ya que últimamente descargan datos y documentos de nuestros ordenadores con el fin de incautarse de pruebas que demuestren el posible delito.

La Administración está justificando estas entradas, por la utilización de algunas empresas de programas informáticos que permiten la manipulación de datos con la finalidad de ocultar sus ventas. Es el conocido como 'software' de doble uso o 'software' de ocultación.

Pues llegados a este punto, usted debe saber como empresario que tiene una serie de derechos y obligaciones frente a una inspección, y donde primero, el empresario debe ser capaz de diferenciar un espacio judicialmente protegido de uno que no lo es. Un espacio judicialmente protegido es un lugar delimitado y con acceso restringido, y para poder entrar en él se debe contar con una autorización judicial o con consentimiento del administrador o del profesional, así lo dispone el art. 142.2 de la Ley General Tributaria. Mientras que en los que no lo son, la inspección puede entrar simplemente con la autorización del delegado de la AEAT (es la autorización que normalmente llevan consigo).

Por ejemplo una cafetería, peluquería, nave industrial, fábrica, exposición o almacén no requiere autorización judicial expresa, pero un despacho profesional, área no accesible al público o el domicilio social de una empresa que coincide con el domicilio familiar del administrador requiere orden judicial expresa si el contribuyente niega el acceso al inspector.

Con lo expuesto, el primer paso para que Hacienda tenga acceso a los ordenadores, se consige lógicamente con el acceso legal al lugar donde esté dicho ordenador, por lo que una vez accedido a la empresa no puede negarse el empresario a que le 'pinchen' el ordenador y accedan a la documentación que estimen oportuno (excepto cierta documentación de la que hablaremos más adelante). Si seguimos con los ejemplos, si la inspección entra en una cafetería puede irse directamente al PC/TPV, tabletas, etc. sin orden judicial previa, pero no puede acceder ni siquiera a un PC en un despacho si no media la orden judicial y se le niega el acceso a dicha zona.

Llegado a este punto los espacios especialmente protegidos son a modo de ejemplo, las oficinas, dependencias donde se reúnen la junta de accionistas o el consejo, áreas reservadas a la llevanza de la contabilidad o reuniones de dirección, zonas donde exista privacidad y o recogimiento, es decir donde de por sí el público en general carece de autorización o derecho a acceder. Y por ende no tiene tal consideración la recepción o vestíbulo de entrada, las tiendas, los almacenes, los restaurantes, espacios abiertos al púbico.

Teniendo en cuenta lo expuesto, es importante saber los derechos frente a la entrada de la inspección a su empresa, y sobre todo saber que si vulneran los mismos, se debe recoger en la diligencia que emite el funcionario inspector y de la mano de su asesor fiscal hacer valer sus derechos. Por ello, desde Carrillo Asesores queremos proteger al empresario asegurándole todos sus derechos y hacer valer frente a la administración todas las actuaciones que deriven de dicha inspección.