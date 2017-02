«Las principales empresas de la Región de Murcia están entre nuestros clientes»

Dpd, empresa especializada en el proceso de destrucción y protección de documentos, es pionera en la Región de Murcia, incluso a la hora de obtener certificados como la UNE-ISO/IEC 27001:2014 y la UNE-EN 15713:2010. Experiencia y cualificación hacen de la firma una de las mejor preparadas a nivel nacional, estando presentes en provincias como Alicante, Almería y Albacete e incluso en Castilla y León.

-¿Qué servicios ofrece Dpd?

Dpd Destrucción y protección de datos se encuentra ubicada en el Polígono Industrial Base 2000, en Lorquí. La sociedad fue constituida en 1999, al mismo tiempo que se publicaba la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). Es una empresa pionera en la Región de Murcia tanto por su actividad, consistente en la destrucción confidencial de documentos y soportes informáticos, y la custodia y digitalización de archivos, como por el modelo de empresa utilizado. Nos distinguimos por poner nuestros medios a disposición tanto de la pequeña empresa privada, como de las grandes instituciones públicas. Por ello, cuenta entre sus clientes, con las principales empresas de ambos sectores de la Región de Murcia.

-¿Cuál es el más solicitado?

Actualmente, el servicio más solicitado por las empresas es el de destrucción confidencial de documentos, y también tiene una importante demanda la custodia de archivos. Esta segunda actividad consiste en la retirada y salvaguarda de documentos confidenciales, que contienen datos de carácter personal y que las empresas deciden cederlos en custodia a Dpd, debido a las altas medidas de seguridad con las que contamos, personal cualificado e instalaciones totalmente protegidas para ello. El cliente de esta manera, tiene la tranquilidad de que sus documentos son debidamente custodiados, de forma segura y fiable.

Consigue con ello un importante ahorro de espacio, al externalizar sus archivos. Asimismo, el servicio consta de la entrega de expedientes que son solicitados a demanda del cliente, lo que permite realizar la custodia también de archivos 'vivos' o con movimiento.

Se entiende por datos de carácter personal cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables.

-¿Qué proceso debe seguir la destrucción de un documento?

Cualquier documento tiene unos plazos marcados por ley para su destrucción, dependiendo de que hablemos del ámbito fiscal, civil, laboral, etc.. Una vez finalizado dicho plazo, la ley especifica claramente que aquellos documentos que contengan datos de carácter personal, deben ser destruidos, de manera que no exista posibilidad de acceso a los mismos y sean irrecuperables. Hablamos de cualquier documento que contenga datos, no sólo documentos oficiales. Así un borrador, fotocopias o manuscritos pueden contener datos de carácter personal y ser susceptibles de este tratamiento. Los procesos para ello, son diversos. En Dpd, realizamos la destrucción por procesos mecánicos, es decir, mediante molinos, hasta su completa trituración, garantizando por norma la seguridad de cada tipo de documento. Nuestro proceso nos posiciona en un nivel de seguridad 4 o superior, es decir, de los más altos, garantizando la seguridad de empresas e individuos.

-¿Para qué tipo de empresas trabaja Dpd?

Todas las empresas, autónomos, profesionales, con independencia de tamaño y sector en el que se encuentren, están obligadas a proteger y custodiar con la debida diligencia los datos de carácter personal, que son objeto de tratamiento y cumplidos los plazos a su debida destrucción. Es cierto que el sector público tiene una especial sensibilización en el tema de protección de datos de carácter personal, y en especial en el sector sanitario, como son hospitales y centros de salud, que tratan datos de salud, especialmente sensibles según la LOPD. También el sector privado tiene una clara conciencia de protección de la información que llega a sus registros y de la que son responsables. La obligación de destruir es independiente del tamaño de la empresa y de la cantidad de información que manejen. Por tanto, entre nuestros clientes hay desde grandes empresas a pymes y microempresas, incluso profesionales y autónomos.

-¿En qué consiste el proceso de destrucción de documentos?

Dpd mantiene sus ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, como es preceptivo. Como paso previo a nuestro servicio de destrucción, firmamos con nuestros clientes, un contrato de encargo de tratamiento de datos personales, según lo estipulado en la actual normativa de protección de datos de carácter personal.

Procedemos a instalar, en los lugares indicados por el cliente, los elementos de recogida de la documentación a destruir: cajas, contenedores, consolas de seguridad, etc. Una vez que dichos elementos se encuentran llenos, y previo aviso del cliente, nuestro personal debidamente identificado y uniformado, procede a realizar la recogida. Para ello contamos con un sistema de trazabilidad que nos permite hacer un completo seguimiento desde la instalación del cliente hasta la completa destrucción de la documentación.

Las cajas contenedoras se encuentran identificadas mediante un código QR código de barras, que es leído a la recogida. Una vez que las cajas han sido debidamente precintadas se procede a cargarlas en los vehículos de recogida, que son cerrados, se encuentran identificados y tienen cerraduras de alta seguridad, así como un localizador vía GPS. Todo el proceso de recogida y transporte se realiza con medios propios, sin subcontratación externa de agencias de transporte.

Sin realizar paradas intermedias, la documentación es descargada en nuestras instalaciones y sometida al proceso de destrucción confidencial. Este último proceso se encuentra sujeto a videograbación, que puede ser visualizada en nuestras instalaciones por el cliente, previa petición con la suficiente antelación.