María del Mar Abenza convierte a Marevents en un referente regional

Nadie le ha regalado nada y «pasito a pasito» ha conseguido forjarse un nombre en la Región. Es una mujer comprometida con su trabajo y los suyos, arañando tiempo al tiempo para dar lo mejor de sí en todas las facetas de su vida: mamá y directiva. Y lo consigue. Tanto, que la Organización de Mujeres Empresarias y Profesionales (OMEP) ha concedido el premio Empresaria del Año 2016 a María del Mar Abenza, directora gerente de Marevents, por su demostrada trayectoria en la organización de eventos y el logro de consolidar esta actividad profesional en Murcia. El jurado estuvo compuesto por un nutrido grupo de destacadas personalidades de la Región. «Supone una recompensa al esfuerzo realizado durante más de doce años, de trabajar duramente por levantar, ladrillo a ladrillo, los cimientos de mi propia empresa; pero también el esfuerzo por organizar mi tiempo para estar con mi familia y con mis hijos Andrés y Mario y poder compartir momentos de ocio y estudio con ellos. A veces he tenido que convertirme un poco en 'omnipresente' para llegar a tiempo a todos lados gracias al incondicional apoyo de mi marido Andrés, el cual es un referente para mí», asegura la empresaria.

Marevents es una agencia especializada en comunicación y organización de eventos. Ofrece un servicio integral a numerosas instituciones y empresas en materia de comunicación, protocolo, inauguraciones, congresos, jornadas profesionales, presentaciones de productos, contratación de artistas, organización de ferias, actividades de dinamización, acciones de 'street marketing' o campañas de concienciación ciudadana. «Mi cabeza trabaja las 24 horas del día, sobre todo, cuando hay un proyecto que sacar adelante. Siempre digo que ofrecemos un servicio de 360º ya que en Marevents nos encargamos absolutamente de todo. Soy muy perfeccionista, por lo que todo el proceso debe encajar hasta el más minucioso detalle. Siempre estoy a pie de calle para conocer las necesidades de la gente, supervisar cada uno de los eventos que organizamos y cerciorarme de que todo está perfecto», confiesa Abenza.

El esfuerzo y la perseverancia se traducen en nuevas contrataciones tanto en la Región como en otras provincias del territorio nacional. «Para mí todos los eventos son importantes, pero si he de destacar algunos resaltaría la campaña que durante tres años ha estado organizándose en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia y que ha sido reconocida con varios premios europeos: 'CicloVida'; la campaña solidaria 'Vidriosueño' en la que ayudamos a promocionar la venta de 30.000 pulseras para el proyecto 'Luchando por un Sueño' de Afacmur; la inauguración de Terra Natura y La Noria Outlet Shopping; y como evento más multitudinario, nuestra colaboración en el Día Mundial de la Familia que se celebró en Valencia, con la presencia del Papa Benedicto XVI», apunta la responsable de la compañía, que además colabora de manera altruista con la celebración de eventos para distintos colectivos como Caritas, Jesús Abandonado y Hermanitas de los Pobres, entre otros.

Todos los servicios llevan el ADN de la compañía, integrada por un equipo humano especializado y con una amplia experiencia en el sector. La firma cuenta con una plantilla multidisciplinar en la que sus profesionales destacan en varias ramas: expertos en organización de eventos, periodistas, diseñadores, publicistas, creativos, RR PP, community manager, recursos humanos y gestores de eventos. Asimismo, el trabajo conjunto consigue unos resultados satisfactorios para la viabilidad de una empresa que goza de un reconocido posicionamiento por la originalidad, espectacularidad y poder de convocatoria de cada actividad. «Soy de las que piensa que todo puede tener un giro inesperado, una vuelta de tuerca. Aquí entra en juego la creatividad e ingenio de todos los que formamos parte de Marevents. Cuando uno menos imagina, siempre surge una idea y, al ponerla sobre la mesa con todo el equipo puede llegar a convertirse en un gran proyecto», indica la galardonada.

La gestión de María del Mar Abenza al frente de Marevents se caracteriza por «la seriedad, la profesionalidad y por el compromiso de hacer las cosas bien hechas. No me gusta fallar a nadie: si me comprometo con alguien, me comprometo hasta el final». Esta murciana de pro lleva el espíritu empresarial en la sangre, pues procede del seno de una familia de empresarios; no obstante, sus padres alimentaron esa raza a base de formación desde bien pequeña: «Con ocho años, y cuando mis amigas iban a ballet o música, mis hermanos y yo recibíamos clases de mecanografía o informática, y luego vinieron las de gestión contable y seguridad social. Ellos nos educaron para ser nuestros propios jefes, tuviéramos o no empresa, con el fin de que supiéramos gestionar, dirigir y tomar nuestras propias decisiones».

Ahora, al frente de una firma consolidada en su sector, María del Mar apuesta por la conciliación de la vida familiar y laboral con medidas como: empezar el turno de trabajo a las 9.30 horas para que los padres y madres puedan llevar a sus hijos a los centros educativos y que las mamás puedan continuar con la lactancia materna siendo flexibles durante sus tiempos de descanso.

Marevents es una empresa ejemplar, eficaz y leal, el trinomio perfecto para continuar desarrollando su 'savoir faire' cada vez en más lugares. «Queremos seguir creciendo con la misma ilusión y con el mismo esfuerzo que llevamos desarrollando desde hace más de doce años», concluye con optimismo.