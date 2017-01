Poets&Quants sitúa a ESIC entre las mejores escuelas de negocios del mundo

Según el 'Ranking of the Best International Business Schools 2016' elaborado por Poets&Quants, ESIC se encuentra entre las mejores escuelas de negocios del mundo que imparten programas MBA fuera de Estados Unidos. El citado 'ranking', liderado por la escuela de negocios francesa Insead, sitúa a la mencionada escuela de negocios española en el puesto 62º de las mejores escuelas de negocios del mundo gracias a su International MBA.

En esta lista no se han tenido en cuenta los MBA de escuelas de negocio de Estados Unidos, que tienen el honor de ser de las más prestigiosas del mundo. En cambio, el 'ranking' Poets&Quants de International MBA ha valorado la calidad de las enseñanzas y la aplicación de esta formación al mercado laboral de los centros de negocios internacionales.

El Poets&Quants Ranking de International MBA se realiza a partir de las valoraciones que las principales escuelas internacionales no americanas obtienen en los 'rankings' elaborados por 'Financial Times' (30% del valor), 'Forbes' (30%), 'Businessweek' (20%) y 'The Economist' (20%). La clasificación está diseñada a partir de encuestas de los reclutadores corporativos, graduados de MBA, decanos y registros publicados por la facultad, puntuaciones de los estudiantes que ingresan, así como estadísticas de salario y el empleo de exalumnos.

En el citado 'ranking' también han obtenido un puesto destacable las británicas Queen's University (puesto 25º), Strathclyde Business School (puesto 38ª) y Nottingham (puesto 66º), así como la francesa Grenoble de Management Ecole (puesto 44º), la china Shanghai Jiao Tong (puesto 50º) y la IIM-Bangalore de India (puesto 54º), todas ellas escuelas de negocios con las cuales ESIC tiene suscritos acuerdos internacionales de colaboración.

«ESIC, en su contribución a la formación de líderes competitivos, ha diseñado una formación que cruza fronteras geográficas y tecnológicas, accesible para todos, que además asegura una alta satisfacción sobre las expectativas iniciales de nuestros alumnos», ha declarado Joaquín Calvo, director del área de Posgrado de ESIC.

Este reconocimiento se une al otorgado recientemente a ESIC por la prestigiosa revista norteamericana 'Bloomberg Businessweek', en el que posicionaba a la escuela española como la 28ª mejor escuela de negocios del mundo en la impartición de programas MBA Full-Time internacionales, en su edición del 'ranking' 2016. Para su elaboración, se analizaron 177 programas de escuelas de negocios internacionales y se tuvo en cuenta la opinión de 1.000 empleadores, 15.000 antiguos alumnos y 9.000 recién graduados de Escuelas de Negocios a través de una encuesta.