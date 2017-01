Escuela de Gestores, una herramienta perfecta para mejorar mis habilidades

Hacia el mes de agosto del pasado año, me encontraba cerrando los últimos flecos de un viaje a Santander para participar en un curso de formación sobre producción de quesos y sistemas de control cuando me comunicaron en mi empresa que había sido seleccionado para la realización del curso Escuela de Gestores. Desde ese momento todo cambió, y decidimos apostar firmemente por este proyecto que a la postre ha sido tan beneficioso, pudiendo permitirnos el lujo de aparcar ese viaje a Cantabria para posteriores fechas; esta opción de Escuela de Gestores no podía esperar.

Reflexionando sobre todo esto, debo decir que sentí una doble sensación: satisfacción y responsabilidad. Satisfacción al pensar que el camino recorrido era base adecuada para crear confianza en mis superiores con objetivo de futuro. Responsabilidad, al pensar si sería capaz de dar la talla en un curso de estas características y nivel.

Ya en la presentación del curso me di cuenta de la importancia de éste, y sobre todo, lo que me podría ayudar en un futuro cercano, seguro que mejoraría todas mis habilidades personales, me haría crecer como persona, y sobre todo me aportaría nuevas herramientas que aportar a mi actividad diaria dentro de Palancares Alimentación.

«Qué importante es para nosotros y nuestra gestión convertir las debilidades en fortalezas»

Al escuchar hablar de Peter Drucker y sus pensamientos en torno a la figura de gestor, me sentí empequeñecido, y más al comentarse la referencia de su frase: «gestor es aquel capaz de convertir recursos de baja en rentabilidad en alta rentabilidad...». Pensé sinceramente que yo necesitaría una barita mágica para poder acercarme a eso, por tanto mi máxima atención y concentración sería necesaria para obtener los conocimientos adecuados.

Volvieron a aflorar en mí esas dos sensaciones antes mencionadas, satisfacción y responsabilidad. Satisfacción por estar allí y poder obtener conocimientos que me ayudarían en el futuro. Responsabilidad para dar lo mejor de mí mismo a lo largo del curso.

El objetivo general marcado para esta Escuela de Gestores era muy ambicioso, y el desglose en sus cuatro objetivos parciales a trabajar con los alumnos, también, por supuesto: conocer su perfil de competencias profesionales, así como sus fortalezas y debilidades. Qué importante es para nosotros y nuestra gestión poder convertir esas debilidades en fortalezas...; diseñar un plan de carrera personal y profesional orientado a la consecución de sus objetivos profesionales. ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis funciones? ¿Y mis objetivos? ¿Conozco a mi equipo? Disponer de los conocimientos y metodologías necesarias para desarrollar el rol de gestor en mi carrera profesional; y desarrollar y potenciar las habilidades necesarias para la gestión. Inteligencia emocional, delegación, motivación, negociación, que fácil haréis nuestro crecimiento como equipo.

Todo estos objetivos, junto con la metodología empleada para conseguirlos (sesiones presenciales, foros, evaluaciones...) justifican sobradamente lo ambicioso de este proyecto Escuela de Gestores, elaborado, gestionado e impartido por Inforges.

Tras estos tres meses de curso, y con su formación ya finalizada, también puedo deciros:

Ha sido duro el poder compatibilizar el trabajo diario con Escuela de Gestores y otras actividades personales, pero ha merecido muchísimo la pena implicarse y llevarlo a cabo, de esta forma creo tan adecuada y satisfactoria.

El temario y todas sus actividades han sido de un nivel muy acorde con las expectativas por mi creadas; eso sí, unos temas han sido de más fácil comprensión que otros; algunos como los de función financiera... gracias a Pelegrín Moreno, compañero y experto en esta materia.

Especial interés en los correspondientes a la formación en habilidades y sobre ellos: Necesidad de Delegación y Asertividad y Negociación, mis caballos de batalla en el día a día.

Como conclusión, puedo decir de Escuela de Gestores 12: Soy mejor en escuchar, soy mejor en entender y soy mejor en comunicar.

Y a todo ello, como bien saben mis compañeros, le llamo sonreir en el trabajo, ya que resume la satisfacción personal de hacerlo ahora mejor, y que conlleva la responsabilidad de hacerlo aún mejor en el futuro.

La decisión tomada en realizar el curso ha sido una de esas decisiones de las que nunca se arrepiente una persona y que han marcado y marcarán mi devenir en mi actividad profesional.

Sinceramente creo que para todo aquél que tenga que dirigir equipos, gestionar recursos y equipos, es de suma importancia realizar este curso de Escuela de Gestores, crecerá con ello y hará crecer a su empresa en aspectos esenciales como los intrínsecos de la relación humana, y todo ello derivará en consecuencia como elevar los ratios productivos y fundamentalmente la satisfacción personal de conseguirlos manteniendo los valores en los que se debe creer, como son: responsabilidad, equidad, respeto y compromiso.

Por ello mi máximo agradecimiento, en primer lugar a la Dirección de Palancares Alimentación S.L., por la oportunidad brindada, y después a todo el Profesorado de Inforges, por la formación transmitida y sobre todo por hacerme ver aspectos de lo cotidiano que nunca hubiera descubierto si no es en este curso de Escuela de Gestores (no perder la oportunidad de hacerlo), y como no a mis compañeros de curso.