Parque Almenara apuesta por la diversión para animar las navidades

El centro comercial Parque Almenara de Lorca se ha convertido un año más en un destino para que grandes y pequeños vivan unas navidades mágicas con su pista de patinaje y numerosos eventos, entre ellos espectáculos de magia como 'Copos de nieve' (lunes, 26 de diciembre) e 'Ilusiones del Polo Norte' (lunes, 2 de enero); música con conciertos navideños (martes 27 y jueves, 29 de diciembre); cuentacuentos bilingües con 'The explorer of Christmas Eve' (miércoles, 28 de diciembre) y 'The magic present' (miércoles, 4 de enero). Sin olvidar un sorprendente 'flashmob' organizado por la academia de baile GymDance Carmen Franco.

Y, como cada año, Parque Almenara acoge en su espacio el País de las Navidades a los personajes imprescindibles en estas fechas señaladas: Papá Noel y su majestad el Rey Melchor. Además de entregarle sus cartas y sentarse en sus rodillas, los más pequeños podrán llevarse su foto de recuerdo de forma completamente gratuita.

Con la llegada de Carrefour el pasado 13 de diciembre, Parque Almenara ha consolidado su oferta, siendo el hipermercado una locomotora del centro con productos de calidad y buen precio en alimentación, productos frescos, tecnología, textil, hogar y bazar, desde las grandes marcas nacionales e internacionales, pasando por marcas propias y toda la riqueza de los productos regionales y locales.

Asimismo, Lefties, la marca 'low cost' del grupo gallego Inditex, ha posicionado a Parque Almenara como centro de moda de referencia del Valle del Guadalentín con una representación de los establecimientos de moda más representativos del sector: Zara, Stradivarius, Massimo Dutti, Pull&bear, Cortefiel, C&A, H&M, Springfield y un largo etcétera.