Pacto de Alcaldes, embajadores en materia de energía sostenible y contra el cambio climático

El Pacto de Alcaldes, lanzado por la Comisión Europea tras la adopción en 2008 del Paquete de medidas de la UE sobre clima y energía hasta 2020, nació para apoyar los esfuerzos desarrollados por las autoridades locales en la aplicación de políticas de energía sostenible bajo el lema 'Piensa globalmente, pero actúa localmente'.

Se trata de un movimiento único, pues ha logrado movilizar a 7.175 autoridades locales y regionales de 57 países para desarrollar planes de acción y orientar las inversiones hacia la atenuación de los efectos del cambio climático. En este sentido, los gobiernos locales desempeñan un papel decisivo a la hora de atenuar los efectos del cambio climático, pues el 80 % del consumo energético y las emisiones de CO2 está asociado con la actividad urbana.

A partir del éxito del Pacto de los Alcaldes, en 2014 se lanzó la iniciativa Mayors Adapt, basada en el mismo modelo de gestión pública, mediante la cual se invitaba a las ciudades a asumir compromisos políticos y tomar medidas para anticiparse a los efectos inevitables del cambio climático. En 2015, ambas iniciativas se fusionaron en el nuevo Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía, y se establecían nuevos objetivos para 2030.

La comunidad internacional ha llegado a un acuerdo histórico en la Conferencia COP21 de París. El acuerdo reconoce además el papel fundamental de las ciudades y otros entes subnacionales para hacer frente al cambio climático. En este sentido, el Pacto de los Alcaldes tiene un papel importante a la hora de aplicar en sus territorios los objetivos climáticos y energéticos de la UE y otras medidas conjuntas: acelerar la descarbonización de sus territorios, fortalecer su capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático y permitir a sus ciudadanos el acceso a fuentes de energías seguras, sostenibles y asequibles.

Enero de 2017 marcará el lanzamiento oficial del Pacto Mundial de los Alcaldes para el Clima y la Energía. El movimiento proporcionará aún más fuerza a la voz de los líderes locales en relación con el clima.

Todo ello va en línea de los objetivos estratégicos del Gobierno regional. En el marco de la Semana Europea de la Energía Sostenible celebrada en Bruselas el pasado mes de junio, materializó, a través del presidente regional, su compromiso con los objetivos en materia de energía sostenible al convertirse en embajador del Pacto.

El Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info), como coordinador del Pacto de los Alcaldes para la Región de Murcia, apoya a los ayuntamientos de la comunidad autónoma, todos ellos adheridos al Pacto, en la adopción de medidas de mitigación del cambio climático (a través de medidas de eficiencia energética y aprovechamiento de los recursos renovables) y les ayuda a cumplir los objetivos establecidos por la Unión Europea.

La permanencia al Pacto y la consecución de sus compromisos no es tarea fácil y no cumplir con ellos puede acarrear consecuencias para la continuación del municipio en el acuerdo. La Comisión Europea ha tomado una posición más estricta con los no cumplidores.

El Info da un giro hacia una estrategia más ambiciosa que ofrezca un soporte más activo y con vocación de permanencia a los ayuntamientos de cara a los compromisos adquiridos para 2020, y caminar hacia los próximos de 2030. Se trata de poner a disposición de los municipios de un equipo de técnicos especializados que permita acompañarlos en todo el proceso, con el fin de hacer de la Región de Murcia un referente en la mitigación y adaptación al cambio climático.

A tal fin se ha establecido un grupo de trabajo coordinado que integra los distintos departamentos de la Comunidad Autónoma involucrados en los aspectos de la energía y el cambio climático para ofrecer un soporte de manera integrada y más coordinada y enriquecedora.

En este marco, la Comisión Europea lanza en 2009 la herramienta Elena gestionada por el Banco Europeo de Inversiones. Se trata de una vía de financiación para dar un soporte de asistencia técnica y legal a administraciones públicas y empresas, con el fin de implementar medidas de eficiencia energética y uso de las energías renovables en sus instalaciones

En la Región de Murcia, el Proyecto Elena Fuensanta ofrece este soporte a ayuntamientos y otras administraciones para llevar a cabo inversiones por valor de más de 40 millones de euros, que repercutirán en la creación de más de 680 nuevos puestos de trabajo. Ha permitido auditar más de 200.000 puntos de luz de alumbrado público y cerca de 70 edificios públicos. Ha involucrado en el proceso a la mayor parte de municipios y logrado una necesaria concienciación sobre la importancia que tiene la implementación de este tipo de medidas.