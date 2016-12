BigMat, un almacén actualizado y dinámico con nuevos espacios expositivos

Muchas son las veces en las que se necesita hacer una obra en una casa o negocio, o simplemente comprar algún utensilio de ferretería. Cuando se acude al establecimiento del barrio, lo normal es encontrarse con ese trabajador incansable que lleva regentando la misma ferretería desde hace cinco décadas, cuando su padre le dejó el negocio. Sin embargo, no suele disponer de todos los materiales que se necesitan e inevitablemente se opta por visitar una gran superficie que sí dispone de éstos y muchos más.

Sin embargo, la idea de encontrar el aparcamiento repleto y una cola de personas que llega hasta la puerta pueden resultar un gran inconveniente. Y es aquí donde surge la pregunta, ¿por qué no existe un lugar en el que poder disponer de las mejores marcas y de las más amplias variedades, manteniendo la cercanía y las facilidades que conseguirías en la ferretería de toda la vida del barrio?

Esta es la cuestión que ha llevado a la gerencia de BigMat Miguel Muñoz a abrir el nuevo local BigMat City en Murcia. Este nuevo punto de venta, situado en la conocida carretera de Santa Catalina, es la apuesta de uno de los socios más activos de la ciudad, destacando desde siempre por disponer en su negocio de la mejor atención al cliente, calidad de los servicios y actitud emprendedora.

Con el objetivo de querer reproducir el tradicional almacén de materiales de reforma desde el punto de vista más novedoso y actualizado, BigMat City dispone de 1.000 m2 junto a una zona exterior de 700 m2 en la que el cliente puede aparcar cómodamente su vehículo. Además, si el cliente necesita cualquiera de los productos y éste no está disponible en el momento, en menos de 24h estará en la tienda disponible para su compra al mejor precio garantizado.

El visitante puedes dejarse llevar por sus diferentes espacios, como la zona Cocoon, con sus exclusivos y novedosos diseños. «Anímate y conoce esta exquisita gama que demuestra que el concepto premium no debe ir ligado directamente a un precio alto», aseguran. Disfruta de sus diseños en los que sus productos se encuentran levitando en un espacio puro. En palabras del arquitecto y catedrático Jesús Aparicio, diseñador de Cocoon by BigMat, «en este nuevo proyecto de exposición, el producto, y no la marca, toma el testigo y es el verdadero protagonista».

Este espacio único sirve además para incluir nuevos conceptos en el mundo de la reforma y el interiorismo. De forma muy cómoda y sencilla, el cliente puede observar los productos y encontrar lo que necesita gracias al perfecto funcionamiento de la logística y distribución de los artículos.

Además, el perfil del cliente de BigMat City es muy amplio. La elección de buenos materiales de alta confianza y calidad se debe hacer tanto para una pequeña reforma como para una gran construcción, lo que convierte a BigMat City en el lugar ideal para todo tipo de reforma. Si a pesar de su amplia variedad de materiales de construcción y equipamiento para el hogar el cliente no encuentra lo que busca, recibirá todas las referencias y el asesoramiento que necesite.