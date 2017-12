Quejas por la suspensión de las actividades navideñas en La Manga

Ver este año a los Reyes Magos por la Gran Vía de La Manga subidos en sus grandes carrozas repartiendo caramelos, peluches y otros juguetes será imposible. Las disputas internas sobre quién debe presidir la Asociación de Vecinos de la localidad dejará, con toda probabilidad, a los vecinos y, sobre todo, a los más pequeños, sin actividades navideñas. Los más perjudicados serán los niños, pero también tiendas, bares y restaurantes, que otros años veían cómo por esas fechas sus negocios tenían más afluencia que durante el resto del invierno.

A falta de tan solo cuatro días para que dé comienzo la Navidad aún no hay programación. El pasado año, por ejemplo, empezó ya el día 19 de diciembre con la inauguración de un mercadillo. A partir de ahí, todos los días más importantes de las fiestas hubo hinchables, talleres y actividades infantiles en la Plaza Bohemia, obras de teatro y el día 5 de enero, una Cabalgata de Reyes, que recorrió desde Galerías El Flamenco hasta Plaza Bohemia.

Los encargados de organizarlas siempre fueron miembros de la Asociación de Vecinos, pero tras la celebración de elecciones y el no reconocimiento del nuevo presidente por parte de la Federación de Asociaciones, por presuntas irregularidades en su elección, ha dejado en punto muerto las actividades de este año.

Quien fue elegido entonces, Javier Caballero, sostiene que él es el lícito representante vecinal, pero que al no estar reconocido no puede solicitar ayudas económicas para organizar este tipo de eventos. El concejal de Descentralización del Ayuntamiento de Cartagena, Juan Pedro Torralba, aseguró que quien tienen que crear un programa para estas fecha son los vecinos no el Consistorio, pero que primero estos tienen que solucionar sus problemas internos. «El primer grupo que venga con ganas, lo apoyaré», añadió.