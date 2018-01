Un policía, un guardia civil y un inmigrante serán los Reyes Magos en Murcia 02:55 Ndiaye Begonme, el coronel Arribas, el policía De Pedro, Ana María Gálvez, Jesús Pacheco, el alcalde y Conchita Ruiz, ayer, en la terraza de los Molinos del Río. / Nacho García Javier de Pedro, Jesús Arribas y Ndiaye Begonme encarnan, según Ballesta, los valores de la convivencia MANUEL MADRID Murcia Miércoles, 3 enero 2018, 02:19

El ciclo navideño encara su recta final con la vista puesta en una de las celebraciones más esperadas: la llegada de los Reyes Magos de Oriente. Este año, el Ayuntamiento ha querido que las figuras sean representadas por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, un guiño cariñoso, según el alcalde de Murcia, José Ballesta, para un año complicado por la llegada masiva de inmigrantes a las costas de la Región. Baltasar será encarnado por un inmigrante llegado en 2006, el senegalés Ndiaye Begonme, vecino de Puente Tocinos, que escapó de África para labrarse un futuro. Melchor será el secretario general de la Jefatura Superior de Policía de la Región, Javier de Pedro Peinado, y el papel de Gaspar lo ejercerá el coronel de la Quinta Zona de la Guardia Civil, Javier Arribas Revuelto. Los tres agradecieron ayer, en una rueda de prensa, que el Gobierno local haya pensado en ellos para llevar la alegría a los niños murcianos esta Navidad.

La elección de estos representantes, según Ballesta, reúne algunos valores de la sociedad actual: «La convivencia, la solidaridad y la libertad. No ha sido un año fácil para nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Han sido muchos los retos: terrorismo, la defensa de nuestra seguridad y de nuestras libertades, en definitiva, ha sido algo que la mayoría de españoles hemos confiado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil». El munícipe ensalzó la generosidad del pueblo murciano, y se acordó de todas esas personas que han llegado al municipio recorriendo largas distancias para buscarse aquí un porvenir. «Ese es el caso de la persona que encarna al Rey Baltasar». 'Papo', como conocen a Ndiaye, contó que vino a Europa pensando en ganarse la vida como futbolista, pero pronto se dio de bruces con la realidad y para sobrevivir tuvo que ganarse la vida trabajando en lo que le salía. «La verdad es que estoy muy feliz, me gustaría hacerlo bien, que no haya ningún problema, y pasarlo lo mejor posible. Lo que más me gusta es poder ayudar a los niños, sobre todo a los que no tienen padre y madre. Si yo veo un niño así me siento mal, y por eso he aceptado este encargo».

Galería. Nacho García

El Rey Melchor, el agente De Pedro, reconoció que es «un regalo importantísimo y me hace ilusión que me hayan elegido por el colectivo al que represento, porque es un reconocimiento. Yo soy un entusiasta de nuestras fiestas y tradiciones y me siento feliz. Espero estar a la altura, no defraudar a nadie y hacerlo lo mejor posible». De Pedro confesó que desde el año 1981, en el que le regalaron un scalextric, ningún regalo de Reyes en estos años le ha gustado tanto como el que acaba de hacerle la Corporación municipal.

La Estrella de la Navidad será la Reina de la Huerta infantil, Ana María Gálvez, siguiendo la tradición

El coronel Arribas señaló que ejercer de Rey Gaspar es una distinción para la Guardia Civil, «que me hace estar muy contento por lo que tiene de tradición y por lo enraizado que está en nuestra cultura. Hace un par de milenios, a aquel niño Jesús en Belén unos Reyes Magos le llevaron unos regalos en forma de incienso, oro y mirra, y entiendo que la tradición de esta cultura es importante en España, y estoy muy feliz».

La Estrella de la Navidad, otro de los personajes clásicos de este periodo, será este año la Reina de la Huerta infantil, Ana María Gálvez Palomares. Todos ellos desfilarán el día 5, el próximo viernes, en la gran cabalgata que recorrerá las calles de la capital, a partir de las 18 horas. Durante estos días participarán en visitas y actividades diversas, y se les verá en instituciones benéficas y hospitales, hasta donde se acercarán para felicitar a los que no puedan acudir a saludarles en el pasacalles, «en la noche», imaginan, «más mágica de sus vidas».