Las corales alzan el vuelo en Las Torres, Cieza y San Pedro

La música coral se extiende estos días por un buen número de municipios. Así, las composiciones navideñas resuenan en iglesias y plazas. Un ejemplo de ello es Las Torres de Cotillas, donde disfrutaron del concierto de Navidad protagonizado por la coral Ménade y la banda municipal de música en la parroquia de Nuestra Señora de la Salceda.

También en Cieza, la Coral Ars Nova ofreció el tradicional concierto de Navidad, en el que contó con el acompañamiento de Brass Band. La cita tuvo lugar en la basílica de la Asunción dentro de la programación municipal del Ayuntamiento.

Por otra parte, la Coral Patnia, dirigida por Luis Egío, y la coral del IES Dos Mares ofrecieron un concierto de Navidad a beneficio de Cáritas en la Iglesia de la Santísima Trinidad, que contó también con numeroso público, que colaboró con alimentos y a través de la hucha solidaria. Los estudiantes del instituto, que participan en el programa 'Cantemus' de la Región de Murcia, interpretaron temas de R. Rodgers, P. Michel, J. Hisaishi y T. Gummesson. Patnia ofreció un variado repertorio salpicado de villancicos populares antes de terminar con una actuación conjunta al son de la canción 'We are the world' y el villancico 'Alegría, alegría'. ::

Mula

Fuente Librilla se mueve con el 'Baile de la Puja'

Los vecinos de Fuente Librilla revivieron un año más el tradicional 'Baile de la Puja'. La pedanía muleña celebró el Día de Navidad con esta tradición, que consiste en un gran corro popular, formado por todo el pueblo, en el que se sitúan dos personas que actúan como inocentes y que dan vueltas (uno detrás de otro) provistos de gorros y escobas, animando la plaza con bailes y demás juegos. Así, se va pujando de forma secreta, a través de señales. Y cada vez que uno de los inocentes recibe una señal para subir la puja, pasa de ser dominado por el otro inocente, a dominarlo, pudiendo realizarle todo tipo de juegos de picaresca. La persona que 'rompa el baile' (alcance la apuesta de mayor valor) sale a danzar la pieza musical que elija, mientras el pueblo los observa con admiración. Tradicionalmente, las familias pudientes rompían el baile, bien para mostrar su potencial económico o con el objetivo de mostrar a alguna moza 'casaera' a los mozos del pueblo. Este año se han recaudado mil euros que irán destinados al fondo de las fiestas patronales del mes de octubre. Durante el baile, las escobas son despedazadas por los golpes que dan contra el suelo. ::

Cehegín

El belén de la Magdalena se reparte en tres bloques

El belén de la parroquia de Santa María Magdalena, en Cehegín, que cumple su 34 aniversario, presenta como novedad este año su instalación en tres bloques, que suman unos cien metros cuadrados, donde se reparten centenares de figuras, de las que 32 tienen movimiento. Además, cuenta con cinco bombas de agua y dos sistemas de generación de humo. Un montaje que es visto todos los años por miles de personas, en el que las escenas del Nacimiento de Jesús se presentan de forma cronológica, tal como se describe en los evangelios.

El belén se puede visitar hasta el próximo 6 de enero, los días laborales, de 17.30 a 20 horas; y los sábados, domingos y festivos, de 11 a 13.30 horas y de 17.30 a 21 horas. Solo permanecerá cerrado el día 5, así como durante las ceremonias litúrgicas. ::

Abarán

84 niños en los talleres de la escuela Cimalandia

La directora general de Mujer, Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia Barquero, inauguró ayer en Abarán la Escuela de Navidad Cimalandia, en la que participan 84 niños, en horario de 9 a 14.30 horas, hasta el día 5 de enero. Esta actividad propone diferentes talleres navideños dirigidos a escolares de educación Infantil y Primaria, cuyos padres y madres están trabajando o recibiendo formación para el empleo, a fin de que las familias puedan conciliar su vida laboral. En su visita, estuvo acompañada por el alcalde, Jesús Molina, y la concejal de Familia y Menor, Estíbaliz Bermejo. ::