Apoteosis en Murcia con los Magos de Oriente

El ciclo navideño está en las últimas. Los Reyes Magos se hacen de rogar, pero su aparición es siempre el acto más populoso y asombroso. La Glorieta, recogido ya el 'market' que sirvió de proyección a diseñadores y emprendedores, tuvo ayer como plato fuerte un desayuno con roscón -y corona-, con el reparto de más de 3.000 raciones a los que esperaron pacientemente en formación, y dos horas más tarde, con la digestión ya en todo su apogeo, el corazón de los más pequeños se puso a mil por hora cuando vieron asomar por la calle Arenal las barbas reales y esas ingobernables casacas con los deslumbrantes colores de Oriente.

Los Reyes pierden espontaneidad cuando van delante y detrás de ellos los oficiales de protocolo, sobre todo porque los críos no pueden comprender que después de una y dos horas de pie plantón -y un año de espera- sus deseos de acariciar a los majestuosos Magos no puedan ser satisfechos en plena calle. Pero no es menos cierto que todos iban a tener la oportunidad de manosearlos y de besarlos, si es que la vergüenza no se apoderaba en ese instante de sus cuerpos. Porque las dignidades de este año, guiadas hasta Murcia por los astros, impresionaban.

«¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente, y venimos a adorarle», vienen a decir las sagradas escrituras sobre la aparición de estos sobresalientes seres que vienen preguntando por Jesús a Belén de Judea. Javier de Pedro, secretario general de la Jefatura Superior de Policía Nacional, en el papel de Melchor, cambió la porra y las esposas por un costal de oro; Jesús Arribas, coronel de la Quinta Zona de la Guardia Civil, se calzó la peluca pelirroja de Gaspar donde acostumbra a posar el tricornio, y el inmigrante senegalés afincado en Puente Tocinos Ndiaye Begonme, en una magnífica reencarnación de Baltasar, repartió más alegría que mirra. Los tres desearon, desde el balcón de la Casa Consistorial, que se cumplieran los deseos del alcalde, José Ballesta, que perdió su habitual envaramiento para ponerse al mismo nivel que la chiquillería, impetuosa en sus llamamientos para que los personajes del día leyeran sus cartas de deseos.

A pie de vallas, los voluntarios de Protección Civil, en sus puestos. Cristina Abellán, psicóloga, decía que era más bien un dispositivo preventivo. Por si se perdía algún crío. María Plaza, estudiante de Odontología en la UCAM, hacía su segunda salida como aspirante a entrar en este cuerpo de defensa civil. «Hay mucha población vulnerable que puede perderse, se ponen nerviosos y se agobian, algunos tienen incluso problemas para respirar...». La presencia de Sus Majestades obligó al alcalde a pedir «paz, prosperidad y agua» para los murcianos, anhelos todos posibles, según el portavoz de los deseados, el Rey Melchor, que pidió a los pequeños que hagan caso a sus padres, que no desistan en hacer bien sus tareas y que en la medida de lo posible den lo mejor de sí para obtener las mejores notas. A todos ellos les aseguraron que irían a sus casas a dejarles regalos. Antes de ese acto, estos dignos emisarios con vestiduras perladas pasaron por la inclusa de Santa Teresa, por el hospital infantil de la Arrixaca y por primera vez visitaron a los pacientes del Morales Meseguer. «No veas la ilusión que les hace a los mayores verlos en persona», anotaba la concejal de Derechos Sociales, Conchita Ruiz, que siguió al cortejo real en su apretada agenda.

Por la tarde, la acogida de la ciudad de Murcia a los Reyes Magos rozó la apoteosis. El concejal de Cultura y Turismo, Jesús Pacheco, confirmó que no quedó ni una sola silla libre en todo el recorrido y se aventuró a dar la cifra de 60.000 testigos de la Cabalgata, que aguantaron más de dos horas con los ojos como platos el paso de los tronos. Más de 5.000 kilos de golosinas y caramelos llegaron a manos de los presentes, que vieron a gigantes echar fuego por la boca, a mariposas iluminadas y hasta una representación del Real Murcia. El torero Rafaelillo recordó que hacer de Baltasar en 2007 fue «una de las experiencias más bonitas e impresionantes de mi vida». Y si lo dice él, que vive entre bestias, será por algo. Pero en la misma dinámica estaba Ángel Marín, inspector jefe de la Policía Local de Murcia, que ejerció el año pasado de Melchor, «y ni mis nietas llegaron a reconocerme».