En la piel de Melchor, Gaspar y Baltasar

Los Reyes Magos de Oriente ya tienen sus representantes en la capital murciana. Las tres personas designadas para interpretar este papel no ocultaban su ilusión ayer durante la presentación oficial. Se trata de Ángel Marín, inspector jefe de la Policía Local; Pedro Guirao, jefe de servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, y Mady Cisse, presidente de la Federación de Asociaciones Africanas de Murcia. Serán Melchor, Gaspar y Baltasar, respectivamente. El concejal de Festejos, Jesús Pacheco, desveló ayer el secreto, uno de los mejor guardados de la Navidad, en el patio del Palacio Episcopal. El cuarto personaje protagonista en la cabalgata del próximo jueves es la estrella de la Navidad, la que guía a los Magos de Oriente, que como es habitual, será representada por la Reina Infantil de la Huerta que, en esta ocasión, es la pequeña Paula Cánovas.

Ángel Marín, que encarnará el papel de Melchor, es inspector jefe de la Policía Local desde hace 25 años. Está casado, tiene tres hijas y dos nietas, de tres años y 16 meses. Las pequeñas todavía no entienden bien el papel de los Reyes Magos, así que su abuelo no les ha podido explicar su función en la cabalgata. «Aunque la de tres años es muy lista, pero estoy seguro de que no me reconocerá», aseguró Marín. Melchor se mostró muy ilusionado, sobre todo porque, dijo, «represento a todo el colectivo y es un reconocimiento importante que la Policía Local reciba este honor». Confesó a 'La Verdad' que no se lo esperaba ni era un nombramiento con el que contara: «Ha sido una sorpresa y siento mucha alegría por haber sido elegido».

Muy contento estaba también Gaspar, quien aseguró de la misma forma que su compañero de cabalgata que la ilusión viene porque «es una forma de premiar a todo el cuerpo de bomberos». Pedro Guirao tiene 50 años, está casado y tiene dos hijos de 13 y 8 años. «La más ilusionada es la pequeña, que dice que ya soy famoso, como los futbolistas». Es jefe del servicio de Extinción de Incendios y Salvamento desde 2003 y lleva en el cuerpo de bomberos desde 1996. También recibió la noticia por sorpresa aunque la alegría y la ilusión se apoderaron rápidamente de él en cuanto le contaron su nombramiento. Tanto los bomberos como los policías recibieron ayer la noticia de que sus respectivos jefes iban a representar a Melchor y Gaspar en la tarde del 5 de enero. Los dos contaban con que sus compañeros se alegrarían por ellos. Maddy Cisse interpretó su designación como Baltasar como una manera de dar visibilidad a su colectivo en el municipio. «Antes este rey era un blanco con la cara pintada, ahora es un negro de verdad. Si hay negros viviendo en Murcia, ¿por qué no contaban con ellos?».

Un rey negro de verdad

El presidente de la Federación de Asociaciones Africanas de Murcia destacó la importancia de que una persona de origen africano represente tan importante papel en la ciudad. «Aunque no hayamos nacido en Murcia, sabemos que contamos para los murcianos». Casado y con cuatro hijos, Mady Cisse lleva más de 17 años viviendo en la capital del Segura. Sus pequeños están muy contentos de que su padre se haya convertido en protagonista de las fiestas. «Me apetece mucho vivirlo todo, desde las visitas hasta la cabalgata».

La función de estos tres personajes será la misma que la de sus predecesores. En la mañana del día 5 visitarán la Fundación Cardenal Belluga, donde residen los menores tutelados por la Comunidad, y subirán a la Arrixaca para llevar regalos a los niños hospitalizados. A las 12.30 serán recibidos por el alcalde en La Glorieta, que estará abarrotada de niños ansiosos de ver a los Magos de Oriente y donde se repartirán cerca de 3.000 raciones de roscón de reyes. La cabalgata comenzará a las 18 horas desde el barrio del Infante y recorrerá Torre de Romo, plaza Camachos, Gran Vía, avenida de la Constitución, plaza Circular y Alfonso X hasta Gutiérrez Mellado.