Casi todo vendido en las fiestas de fin de año y cotillones en las discotecas de la Región

La venta de entradas para fiestas de fin de año y cotillones en las discotecas de la Región de Murcia va "bastante bien" y funcionan "a buen ritmo", hasta el punto de que la mayoría de establecimientos tienen "prácticamente todo vendido" y algunos han colgado ya el cartel de tickets "agotados".

Así lo ha hecho saber a Europa Press Jesús Jiménez, presidente de la Asociación de Discotecas de la Región, una entidad que agrupa a los 23 establecimientos de estas características existentes en toda la Comunidad.

En concreto, las discotecas están vendiendo cotillones por 20 euros con derecho a consumir dos copas o, incluso, por 25 euros con derecho a barra libre, lo que arroja "rentabilidades muy bajas", lo que Jiménez atribuye a la "competencia desleal" de otros establecimientos como restaurantes y salones de celebraciones que organizan excepcionalmente fiestas de fin de año y que no tienen los mismos.

"Contra eso no se puede competir" critica Jiménez, quien explica que estos salones "no se dedican a organizar fiestas y no tienen ni la licencia de música, ni las mismas medidas de seguridad que las discotecas". Lamenta el agravio porque no se les exigen "las mismas medidas de seguridad, aislamiento y autorización para emisión musical que necesitan las discotecas".

Como apenas hay discotecas, Jiménez señala que "hay más actividad en restaurantes y salones de celebraciones que en Nochevieja están organizando cotillones".

El IVA y el cambio de tendencia

Por lo demás, ha señalado que la Navidad en la Región es un poco "rara", influida por los recientes episodios de lluvias, que hicieron que el fin de semana del 17 y 18 de diciembre "fuera bastante desastroso" ya que el murciano cuando llueve "se queda en casa". Sin embargo, remarca que ahora "parece que tiene un poco más de animación".

Jiménez ha criticado que el aumento del IVA y el cambio de tendencia "nos van a levar al cierre a la gran mayoría". Ahora mismo quedan entre 22 o 23 discotecas en toda la Región, lo que contrasta con otras épocas, cuando Murcia capital llegó a tener cerca de 20 establecimientos de estas características y ahora solo quedan siete.

Ha lamentado que el Gobierno central no ha cambiado el IVA cultural que afecta a las discotecas, del 21 por ciento. "Los bares y discotecas tenemos prácticamente el mismo precio de copa, pero en un bar pagan el 10 por ciento de IVA y en una discoteca se paga el 21 por ciento", ha señalado.

Además, indica que las discotecas abren como mucho uno o dos días a la semana y los costes de mantenimiento son "muy grandes". Por lo tanto, espera que el Gobierno central modifique este IVA Cultural, ya que los tres últimos gobiernos "no lo han cambiado".

En cuanto a un balance anual, ha criticado que es una prolongación de los años anteriores, ya que "vamos decreciendo continuamente y el 99,99 por ciento de los establecimientos del sector están bajando ventas". Mientras tanto, subraya que el 'tardeo' no para de crecer y la gente "deja de salir por la noche", lo que representa un "cambio de tendencia".

Esto, unido a la rentabilidad por el IVA, es fatídico para el sector, según Jiménez, quien ha recordado que la etapa más dura fue hace tres años, cuando sólo en Murcia cerraron cinco discotecas. Además, en 2015 cerraron otras dos. "Quedamos muy poquitas, con respecto a la cantidad de salas de conciertos que antes había y que ofrecían muchas oportunidades a los distintos grupos musicales", añade.