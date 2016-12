Listos para la última noche de 2016

La Nochevieja siempre es especial y, en la medida de lo posible, los ciudadanos tratan de pasarla en familia o con amigos, pero de una manera que pueda resultar inolvidable. Sin embargo, aumenta cada año el número de personas que no planifica la última noche del año en pos de la improvisación y de las fiestas caseras. Es la sensación que tienen los coordinadores de la web nocheviejas.com, que desde hace cuatro años agrupa en su portal las ofertas y fiestas en el municipio. «Nosotros creemos que cada vez sale más gente a la locura, a ver qué se encuentran. La razón de esto pensamos que radica en que la gente no quiere ceñirse a estar en un solo local, o queda con amigos un rato y no quiere pagar una barra libre completa para luego irse pronto a casa», asegura Jean Pierre Aguirre, uno de los tres responsables de este portal.

DE INTERÉS Sala Rem. Barra libre con cena fría. Música comercial. 35 euros. Alter Ego. Barra libre en fiesta conjunta con 609. 40 euros. Dubai. Tres ambientes, tres copas, cotillón y cena fría. 20 euros Troya. Barra libre, cotillón, cena de gala y noche de hotel. Entre 40 y 130 euros. Promenade. Bufet, 'dj', 'performance', fotomatón y servicio de autobuses. 60 euros. Magna Garden. Cena fría, cotillón, gogós, 'laser show' y autobuses. 40 euros. Sala Teatre. Cena Fría, barra libre, cotillón y resopón. 35 euros. Talula. Cena fría, cotillón, barra libre, regalos y animación. 40 euros. 9 Pisos. Barra libre, cotillón, guardarropa y monas con chocolate. 50 euros. Acuario. Cena de gala, uvas de la suerte, cotillón y dulces navideños. 68 euros. Mesón La Torre. Barra libre, cena fría, fotomatón, 'candy bar' y transporte. 70 euros. Royal Place. Barra libre, cena fría y caliente, fotomatón, cotillón y autobús. 35 euros. One Living. Barra libre de primeras marcas, cena fría y cena caliente, terraza y servicio fotográfico. Restringido a menores de 20 años. Desde 35 euros. ZigZag. Nochevieja de leyenda con Avimur. Barra libre de bebida, cocktelería, chupitería y mojitería, cena caliente y fría, sorteos de viajes, regalos, funphoto.40 euros. LaZonna. Tres salas, tres ambientes. Mia Electronic Clubbing. Tres copas, cotillón, cena fría, performances, entrada para roscón. 25 euros (venta anticipada). El Ladrillo. Barra libre. 40 euros. La Puerta Falsa.Barra libre «de primerísimas marcas», cena fría, chocolate con churros, cotillón, led visual show, seguridad privada tanto dentro como fuera de la sala, servicio de fotografía durante la noche y otras sorpresas. 30-35 euros. Horarios del tranvía. En Nochevieja el servicio finalizará a las 20.30 horas (hora de salida del último tranvía desde parada Estadio Nueva Condomina), pasando el último tranvía por la parada Plaza Circular en dirección Universidades a las 20.48 h., y en dirección Nueva Condomina a las 21.28 h. Horarios de bus. Consultar por línea en las páginas webs de Lat (www.latbus.com) y Transportes de Murcia (www.tmurcia.com).

Aunque la improvisación es una opción que puede estar ganando terreno, lo cierto es que no faltan las ofertas repartidas por Murcia y la huerta, que pueden ir desde 20 euros hasta 190, y que se mueven entre la entrada con copa, la cena con cotillón, la fiesta familiar o el completo con noche de hotel. «Este año hemos notado cierto bajón en las llamadas y venta anticipada. Manejamos listas de clientes y podemos establecer estadísticas de visitas en las diferentes opciones y hemos visto que ha habido menos tirón en las fiestas de la ciudad», añade Aguirre.

Experiencia en veladas

No es la impresión que tienen locales dedicados a clientes de mayor edad. Tanto el Hotel Nelva, como el Real Casino o el Rincón Huertano, los tres con una amplia experiencia en la organización de eventos en la noche de fin de año, destacan que en esta ocasión la venta se ha cerrado con mayor rapidez. De hecho ninguna de las tres opciones tiene a día de hoy entradas disponibles. «Se han agotado con mucha antelación, este año la venta ha sido rápida y nosotros la cena la vendimos toda hace ya dos semanas. El cotillón lo tendremos abierto hasta el mismo día», aseguró ayer María Martínez, directora de eventos del Real Casino.

Una de las claves para mantener el tirón en estas fiestas, cuyos precios llegan a superar los 100 euros -150 si se suma la noche de hotel- es contar con una oferta clásica para conservar el público, pero con variaciones que lo hagan diferente. «Este año hemos preparado una fiesta con tres ambientes diferentes: karaoke, música actual y de los 80 y 90, con cena y barbacoa de madrugada. Sumamos la ludoteca para que los padres puedan despreocuparse de pensar en donde dejar a los niños», destaca Salvador Martínez, del Rincón Huertano. En este caso, el restaurante, ubicado en plena huerta junto a Beniaján y Torreagüera, ofrece autobuses de ida y vuelta y ha firmado un convenio de colaboración con hoteles para ampliar su gama de servicios.

También pueden presumir de agotar entradas en el Hotel Nelva, cuya fiesta es otra de las que se consolidan en la ciudad. «Nosotros tenemos una larga trayectoria en la fiesta de fin de año y nos funciona muy bien la oferta, cada año mejor. La novedad en esta ocasión es el servicio de ludoteca que permitirá acoger a toda la familia», manifestó a 'La Verdad' Agustina Muñoz, directora comercial del hotel. La cena y noche en el establecimiento es la oferta más exclusiva: 190 euros.

Otras más baratas, enfocadas a público más joven, pasan por discotecas como Teatre y Troya o salas de celebraciones como Royal Place y Magna Garden, que incluyen cenas frías para abaratar costes o solo la barra libre para los que prefieren cenar en casa. Y una opción cada vez más popular, para aquellos que no se quieren quedar en un único lugar, es la Ruta Centro. Con una única entrada se puede ir a diferentes locales de la ciudad como Bizzart, Flou, Badulake, María Castaña y Sala Revolver. Estas opciones bajan a precios de entre 30 y 40 euros y su cliente oscila entre los 16 y los 30 años.

Aunque la opción más barata del municipio está en la calle, la organiza el propio Ayuntamiento. De hecho, es gratuita. En Santo Domingo, desde las campanadas hasta bien entrada la madrugada, tendrá lugar la fiesta municipal. Este año la novedad está en que la Concejalía de Cultura ha programado dos orquestas, una de ritmos latinos, Chocolate Son, y una segunda, Rebobina, de música de tod as las épocas como sesión 'remember'. Entre ambas un 'dj' cubrirá el tiempo de cambio de orquesta.