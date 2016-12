'Un corazón de cine', oferta familiar de la Filmoteca para estas vacaciones

Cine familiar, especial para estos días de vacaciones. Cultura ha preparado una programación especial para esta Navidad en la Filmoteca Regional bajo el nombre de 'Un corazón de cine'. En total, se han programado cinco sesiones, entre el 26 y el 30 de diciembre, en las que se podrán ver clásicos como 'La historia interminable' junto a filmes más actuales.

La entrada a la sala será gratuita hasta completar el aforo, pero, como otros años, el ciclo también tendrá un fin solidario y los asistentes podrán depositar en la propia Filmoteca alimentos no perecederos que se donarán a la Congregación de Las Hermanitas de los Pobres. Además, como novedad, se realizarán en el vestíbulo subastas de fotografías y carteles de cine.

La directora general del ICA, Marta López-Briones, destaca «la buena acogida que cada año tiene este ciclo de cine, que permite a toda la familia disfrutar de una oferta de ocio de calidad y que tiene un marcado carácter solidario, ya que, además de la recogida de alimentos, se invita a asistir a las proyecciones a niños que permanecen en centros de menores de la Región, así como a asociaciones que atienden a otros colectivos como los refugiados y a menores con algún tipo de discapacidad».

Todas las películas se proyectarán a las 11.00 horas, y el ciclo comenzará el lunes 26 con 'El principito' (Mark Osborne, Francia, 2015), un filme de animación basado en la famosa novela del mismo nombre escrita en 1943 por Antoine de Saint-Exupéry. El martes 27 se proyectará otra película de animación, 'Arthur Christmas' (Sarah Smith, Reino Unido, 2013), con el propio Papá Noel como principal protagonista, y al día siguiente los más pequeños viajarán al reino de Fantasía con 'La historia interminable' (Wolfgang Petersen, Alemania, 1984), película basada en la novela de Michael Ende ya convertida en un clásico de la historia del cine que ha logrado seducir a todo tipo de públicos.

La producción japonesa de animación 'El niño y la bestia' (Mamoru Hosada, 2015), que también invita a realizar un viaje a un mundo imaginario, se verá el jueves 29 de diciembre; el ciclo finalizará el día 30 con 'Angry Birds. La película' (Clay Kaytis, Finlandia, 2016), inspirada en el popular videojuego.

Exposiciones

Respecto a las exposiciones de arte contemporáneo que dependen de Cultura, el Centro Párraga organizará el miércoles 28 de diciembre visitas guiadas a las muestras de Rosell Meseguer ('Lo invisible') y Guillermo Rubí ('First Time I Ever Made a Mistake in my Life') que en estos momentos ocupan sus salas. En la Sala Verónicas, donde se puede ver hasta el 7 de enero 'Maestros', de Eduardo Balanza, los días 22 y 28 de diciembre (20.00 horas) tendrán lugar dos 'performances' protagonizadas por el propio artista.