Rivera insta a Rajoy a impedir la investidura del «xenófobo y radical» Torra Albert Rivera, esta mañana en el Congreso. / Efe El líder de Ciudadanos reclama que se mantenga el 155 si no se acata la Constitución y el Estatut, «si no se pide perdón a los catalanes y se pone fin al procès» MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid Viernes, 11 mayo 2018, 14:18

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha emplazado este viernes al Gobierno a impedir la votación de investidura de Quim Torra como presidente de la Generalitat recurriendo ante el Tribunal Constitucional el voto delegado de los diputados fugados Carles Puigdemont y Toni Comín. «Todavía estamos a tiempo si esta tarde el señor Rajoy lleva al el recurso de las votaciones fraudulentas» y se logra que «dos prófugos de la Justicia» dejen su escaño. «Así no veremos el espantoso ridículo de que estén cobrando un sueldo publico de España», ha añadido el líder naranja, que ha recordado que es al Ejecutivo al que le corresponde tomar esa inicitiva.

Rivera ha lamentado la candidatura de Torra, una persona «xenófoba y radical que no respeta a la mayoría de catalanes y a la mayoría del pueblo español». Y ha arremetido contra el expresidente fugado por haber conseguido algo que parecía increíble, «colocar a alguien más radical que él» al frente de la Generalitat, una designación que obligará al Gobierno y a la oposición a tener que estar «muy vigilantes».

El dirigente liberal ha vuelto a insistir en que no se puede levantar el pie del acelerador en Cataluña y mirar para otro lado. Frente a las desavecencias de los últimos días, el político catalán ha vuelto a tender la mano al Gobierno y al PSOE para seguir «juntos» aplicando el artículo 155 de la Carta Magna hasta que haya una declaración «explícita, nítida y clara», sin esperanzas de que Torra vaya a hacerla. «No se puede levantar el 155 si no se garantiza el cumplimiento de la Carta Magna sino se acata el Estatut de Cataluña, sino se pide perdón a los catalanes y se pone fin al procès«, ha insistido. Mientras no sea así, la Carta Magna «tiene que ser rigiendo» en esta comunidad.

Rivera ha reiterado que se puede seguir aplicando el 155 «todo el tiempo que se quiera» y ha vuelto a sugerir que Rajoy pretende desactivar pronto ese artículo cosntitucional y «salir de cualquier manera de Cataluña» porque es la condición de los nacionalistas vascos para votar a favor de los Presupuestos de 2018. «El PNV no va a decir a los españoles cómo aplicar la Constitución en un territorio tan importante como Cataluña», ha zanjado.