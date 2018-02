Rajoy cuestiona el «patriotismo» y la «inteligencia» de Sánchez tras el veto a Valenciano La socialista ha renunciado a competir por la presidencia del grupo socialdemócrata del Parlamento Europeo ante la renuencia de la dirección de su partido a apoyarla PAULA DE LAS HERAS Madrid Miércoles, 21 febrero 2018, 11:36

Mariano Rajoy ha aprovechado esta mañana la pregunta de la portavoz del PSOE en la sesión de control al Gobierno para reprochar a Pedro Sánchez su actitud tanto en el caso del ministro de Economía, Luis de Guindos, próximo vicepresidente del Banco Central Europeo, como en el de la socialista Elena Valenciano, que ayer anunció su renuncia a competir por la presidencia del grupo socialdemócrata del Parlamento Europeo ante la renuencia de la dirección de su partido a apoyarla. “Es demostrativo del patriotismo y la inteligencia que tienen ustedes”, ha dicho el presidente del Gobierno.

En realidad la pregunta de Margarita Robles poco tenía que ver con este asunto. La socialista pretendía cuestionar la política del Ejecutivo y su escasa atención a la ciencia. “Está usted hipotecando el presente de España al no traer unos presupuestos a esta Cámara –le ha dicho-, pero lo más grave es que está hipotecando también su futuro porque un país que no invierte en Ciencia está condenado a no tener progreso económico”, ha reprochado.

La portavoz del primer partido de la oposición ha comparado el porcentaje de PIB que dedica a España a esta materia, un 1,19%, con el de la media de la Unión Europea, 2,3%, pero por el camino también ha colado un dardo al aún titular de Economía: “El señor De Guindos –ha recriminado- se ha dedicado a su agenda personal para colocarse y no a lo que se tenía que dedicar”.

Rajoy ha cogido el rábano de la pregunta por las hojas del progreso económico y la apelación a Guindos y ha lanzado su propia acusación. Los populares sostienen que no se entiende que un partido ponga palos en las ruedas a que su país tenga la máxima representación posible en las instituciones europeas.