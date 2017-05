Rajoy testificará el 26 de julio en la Audiencia Nacional

El tribunal del 'caso Gürtel' ha resuelto por mayoría que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declare en persona en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) en el juicio por la primera época de las actividades de la red corrupta (1999-2005).

Rajoy tendrá que comparecer como testigo el 26 de julio a las 9:30 de la mañana, después de que el tribunal haya rechazado que lo haga por videoconferencia desde el Palacio de la Moncloa, tal y como pidió la defensa del Partido Popular y solicitó por escrito la Secretaría de Presidencia.

La decisión de la Sección Segunda cuenta con los votos favorables de los magistrados Julio de Diego y José Ricardo de Prada, quienes no ven motivos de "seguridad" u" orden público" para que el presidente no acuda en persona a la sede judicial. Por el contrario, el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, que ya se negó a la declaración de Rajoy, emitió un voto particular en favor de que la testifical hubiera sido por videoconferencia.