De Guindos cifra en hasta un 30% la caída del PIB de Cataluña si se independiza

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis De Guindos, ha asegurado este martes que el Gobierno no permitirá "nunca" la independencia de Cataluña no sólo por que es "imposible desde el punto de vista legal", sino también porque provocaría una caída del PIB catalán de entre el 25% y el 30% y supondría "empobrecimiento brutal".

"Es imposible desde el punto de vista legal y sería desde el punto de vista económico una caída del PIB en el entorno del 25% o 30%, un empobrecimiento brutal. Y el Gobierno español no va a dejar que eso ocurra nunca", ha afirmado a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin).

"La desconexión catalana es un golpe de Estado" El ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha tachado la propuesta de ley de desconexión catalana de "verdadero golpe de Estado" y ha avisado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que "nadie en Europa está de acuerdo con ello" ni "reconoce el derecho de autodeterminación y, mucho menos, unilateral". "Esa separación de 500 años de España, en un debate de 24 horas, nos parece un disparate político y jurídico e insisto nadie en Europa está de acuerdo con ello. Nadie en Europa reconoce el derecho de autodeterminación y mucho menos el unilateral", ha avisado Méndez de Vigo en declaraciones a los medios a su llegada a la reunión con sus homólogos de la UE. Méndez de Vigo ha avisado que la propuesta "alternativa" del Gobierno catalán "no solamente inconstitucional sino un verdadero golpe de Estado" y ha instado al presidente catalán a aceptar la invitación del Gobierno para "hablar precisamente de ese proyecto, que en realidad es un referéndum de autodeterminación" en el Congreso de los Diputados para tener "un debate abierto y transparente allí, donde está residenciada la soberanía nacional"," "mejor que un monólogo en un local alquilado", en referencia a su conferencia de ayer en Madrid. "No nos parece correcto que el presidente Puigdemont diga que quiera negociar solamente las fechas y las modalidades y que el referéndum es innegociable", ha dicho, y más "a través de una ley exprés que presenten pasar en 24 horas, que no conoce nadie salvo los secesionistas", vulnerando "su propio Estatuto" y "la Constitución". "Y lo digo desde Bruselas, sede de las instituciones donde respetamos el Estado de Derecho", ha criticado, recordando que el propio presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, ha defendido que "las Constituciones nacionales eran parte de la Constitución europea, donde respetamos los procedimientos".

"El Gobierno no va a dejar nunca que Cataluña y los catalanes salgan de la zona euro y de la UE. Sería para un una de las regiones más abiertas y más europeas un paso atrás de consecuencias que no me quiero imaginar", ha insistido.

Así, el titular de Economía ha señalado que la imposibilidad de la independencia de Cataluña es "una cuestión de racionalidad económica" además de "una cuestión de legalidad", que es "importantísima" para el Gobierno.

No obstante, ha apuntado que el Ejecutivo no ha elaborando ningún estudio sobre las consecuencias económicas de la independencia de Cataluña por que no contempla esa "hipótesis".

Preguntado por si el Gobierno se plantea hacer uso del artículo 155 de la Constitución si fuera necesario, De Guindos ha afirmado que el Gobierno demanda el "cumplimiento de la legalidad" y ha recordado que se ha pedido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que acuda al Congreso a explicar su posición.

Plan de 'ley de ruptura' catalana

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ha calificado este martes el borrador de 'ley de ruptura' que prepara la Generalitat de Cataluña de "aberración" que, a su juicio, "va a contribuir más a que la reacción que ya hay en los medios internacionales y en la UE se consolide".

Entre otras cosas, ha criticado que el borrador dé por hecho que una Cataluña independiente vaya a seguir siendo parte de la UE, cuando "es evidente que no va a ser así". "Lo puedo decir con toda rotundidad, no puede ser así, es una cosa tan pedestre como que los Tratados (de la UE) enumeran a quienes son parte de esos Tratados y ahí no está Cataluña, y para cambiarlos tiene que ser por unanimidad", ha dicho en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

Preguntado si tiene la seguridad de que ningún país apoyará las pretensiones independentistas, ha dejado claro que "la seguridad cien por cien no se puede tener en casi nada", pero que eso es algo que no se le "pasa por la cabeza" a ningún "líder sensato" o a "cualquier país con los que España tiene relación".

Aunque ha dejado claro que no quería hacer una evaluación jurídica sin conocer el texto directamente -solo se conoce lo publicado por 'El País'--, sí ha afirmado que, en su opinión personal, el texto es "una aberración".

Además, cree que "no es serio" por parte del presidente catalán, Carles Puigdemont, "que se pida debate y se rehuya el debate, que se hable de democracia y no se dé oportunidad de debatirlo en la sede de la soberanía nacional española (el Congreso de los Diputados) pero tampoco en el Parlament". Así, ha criticado que la norma se intente "guardar en un cajón", que se busque un "efecto sorpresa" y que se den por hechas cosas "que todo el mundo sabe que no se van a producir como una aplicación del Derecho de la UE o una participación hipotética de una Cataluña independiente en la UE".

Por último, ha dejado claro que, tal como ha dicho el Gobierno, el Ejecutivo "tiene instrumentos jurídicos, todos los que hacen falta, para impedir que el referéndum se celebre", aunque ha añadido que no daría detalles. "Lo ha dicho el presidente y no va a celebrarse", ha remachado.

Eso sí, preguntado si espera contar con el apoyo del PSOE de Pedro Sánchez en caso de tener que tomar medidas drásticas, ha respondido que eso es algo que habrá que preguntar a los socialistas.