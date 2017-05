Rajoy: «No va a haber adelanto electoral»

Contención y cautela. Pese a que los populares sospechan en privado que la elección de Pedro Sánchez complica los acuerdos con el PSOE, Mariano Rajoy no admite la tesis de que la legislatura esté en peligro. "No va a haber un adelanto de elecciones (…), no voy a disolver la Cámara", ha anticipado.

A puerta cerrada, ante su Comité Ejecutivo Nacional, ha insistido en su interés en mantener la mano tendida a los socialistas como hasta ahora. "Hablaremos con el PSOE si quiere y nos entenderemos si quiere", ha resumido según fuentes populares. Ya en rueda de prensa, ha reiterado que "no cambia nada". Hasta ahora los socialistas han consensuado con el Gobierno medidas esenciales como el techo de gasto y han negado su respaldo al decreto de reforma de la estiba y los Presupuestos. "En algunos temas sería muy positivo el concurso del PSOE y no veo por qué no se va a producir", se ha mostrado moderadamente optimista el presidente.

Según su previsión, es "de suponer" que los socialistas apoyarán al Ejecutivo en la defensa de la unidad de España o en materia de política europea. "No veo mayores dificultades -ha confesado-, otras mayorías, pues las buscaremos de otra manera".

Pese a este análisis, lo cierto es que Rajoy, que mantenía una comunicación fluida con el presidente de la gestora, Javier Fernández, todavía no ha telefoneado a Pedro Sánchez para felicitarle por su victoria. Mientras anoche los principales líderes políticos recurrían a las redes sociales, el jefe del Ejecutivo sólo escribió en Twitter un mensaje para los madridistas. "Felicito al Real Madrid y a toda la afición madridista por la 33ª Liga", lanzó. Según su explicación, si no ha habido contacto ha sido "por razones de agenda". De agenda de Sánchez. "Lo llamaré y si no lo he hecho ayer por la noche o esta mañana era para no molestarle", se ha justificado.

Sumarse a la "gobernabilidad" de España

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, por su parte ha asegurado que el Ejecutivo no está preocupado por la moción de censura presentada por Podemos después del triunfo de Sánchez en las primarias del PSOE, partido del cual confía que se sume ahora a la "gobernabilidad" de España.

En declaraciones a su llegada a un desayuno informativo, Méndez de Vigo ha recordado que el Gobierno ha sido "respetuoso" con el proceso interno en el PSOE y ha deseado "suerte" al reelegido secretario general de los socialistas.

"Es importante que el PSOE se sume a la gobernabilidad en España. Tenemos una responsabilidad muy importante que es mantener el crecimiento económico", ha subrayado el portavoz del Ejecutivo, que también ha puesto en valor los grandes pactos de Estado ofrecidos por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la investidura.

Preguntado si teme ahora que la moción de censura de Podemos pueda ahora salir adelante después de la victoria de Pedro Sánchez, Méndez de Vigo ha recordado que ha sido el propio Pablo Iglesias quien ha reconocido que su iniciativa no tiene posibilidades de prosperar.

"Podemos pierde fuelle. Lo vimos en esa movilización. Hubo más gente vitoreando al Real Madrid que al señor Iglesias Turrión", ha ironizado el portavoz del Gobierno, que ha alertado de que Iglesias es una persona que cuanto más se conoce "menos gusta".

Ante esta situación, Méndez de Vigo ha insistido en que el Gobierno no está preocupado por la moción de censura y ha avanzado que el Ejecutivo seguirá trabajando para el conjunto de los ciudadanos, no para los militantes de uno u otro partido.

"Preocupación" por "cambiar el rumbo"

Por otra parte, el ministro español de Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, ha reconocido este lunes "preocupación" por que el nuevo secretario general del PSOE pretenda "cambiar el rumbo" de España. "A mí lo que me preocupa es cuando oigo al nuevo secretario general hablar de que va a hacer todo lo indecible para cambiar el rumbo del país", comentó a su llegada a Bruselas a un Consejo de ministros de Asuntos Generales de la Unión Europea, ante la victoria de Sánchez anoche en las primarias socialistas.

"Nosotros creemos que el rumbo del país va en la buena dirección y a mí me preocupa que se pretenda cambiarlo", agregó. Dastis indicó en cualquier caso que los resultados de las primarias del PSOE "es algo que compete al Partido Socialista, por lo tanto yo no voy a entrar en hacer especulaciones o previsiones".

Preguntado por si el rumbo que tome el PSOE en los pactos con el Gobierno del PP puede afectar a la estabilidad de España, el ministro confió en que "esa estabilidad se mantenga, y en esa dirección estamos haciendo todos los esfuerzos". "Esperamos que el PSOE siga trabajando de manera constructiva por mantener esa estabilidad", indicó.

Ante la cuestión de si el Gobierno español hubiera colaborado de forma más constructiva con la candidata socialista Susana Díaz, Dastis respondió que "lo que hay que hay que hacer es enfrentarse con las realidades, y la realidad es que hay un nuevo secretario general, y con él intentaremos trabajar".