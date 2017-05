Junqueras: «Cuando no nos dejan votar nos dicen que nuestra opinión les importa un rábano»

El presidente de ERC y vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha asegurado en Barcelona que la opinión de los catalanes "importa un rábano" a quienes quieren impedir el referéndum de independencia.

En un acto con el que el partido ha iniciado su precampaña para buscar el "sí" en el referéndum que el Govern quiere hacer en otoño, el líder de ERC ha cargado, sin mencionarlo, contra el gobierno de Mariano Rajoy y ha asegurado que "cuando no nos dejan votar nos dicen que nuestra opinión les importa un rábano". "Hay gente que no ayuda a que este país salga adelante", ha afirmado Junqueras, que ha explicado a los varios centenares de personas que le escuchaban bajo un sol de justicia en un parque de Barcelona que ERC quiere la independencia "para mejorar la vida de la gente".

"Cada día tomamos decisiones para mejorar la vida de la gente y lo queremos seguir haciendo, poniendo las herramientas de Estado en manos de la gente. Si somos capaces de transmitir eso, seguro que la gente preferirá poner su futuro en sus propias manos y en las de los que cada día nos esforzamos en demostrar que nos importan, y no en las de quienes nos demuestran que no les importamos", ha dicho el líder de Esquerra.

Junqueras ha explicado que ERC quiere dar a la gente la posibilidad de dar su opinión "porque esa es la base de la democracia, y la forma de expresión fundamental en democracia es el voto". En este sentido, se ha comprometido con aquellos que no son independentistas pero que quieren un referéndum en el que poder votar que 'no'.

En un claro guiño a los 'comunes', Junqueras ha hablado de aquellos que no quieren la independencia pero reclaman un referéndum: "También son de los nuestros, compartimos con ellos la voluntad de votar, que es más importante que votar 'sí' o 'no', la voluntad de que sea el pueblo quien decida su futuro y haremos lo necesario para que la gente pueda expresarse votando en un referéndum". "Nos ofrecemos a ellos, les ayudaremos para que puedan votar 'no', todos nos hemos de ayudar para poder votar", ha dicho Junqueras, poco después de que en el mismo escenario el líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, pidiera a la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, "que abra los colegios, que esté al lado de la democracia". "Sé que ella también quiere votar", ha dicho Bosch, que ha augurado que "a medida que se acerque la fecha de la consulta todos los demócratas apoyarán el referéndum". "Emplazo a los 'comunes', a las confluencias de izquierdas, a que estén al lado de la democracia", añadió.

Si el 'sí' a la independencia es necesario en toda Cataluña, Alfred Bosch ha asegurado que lo es aún más en Barcelona: "Si queremos la plena capitalidad de Barcelona hemos de defender el 'sí', quienes quieran la capitalidad de Madrid, que es también legítimo, que voten 'no'", ha argumentado.