Sánchez dice que si gana, el PSOE no apoyará la moción de Podemos

El candidato a la Secretaría General del PSOE Pedro Sánchez ha afirmado hoy que, si gana el domingo las primarias, los socialistas no apoyarán la moción de censura presentada por Podemos porque este procedimiento parlamentario "es una cuestión de números, no de montar un número".

Sánchez ha respondido así, en declaraciones a RNE, al ser preguntado por la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy que presentará hoy el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, dos días antes de las primarias del PSOE que se celebran el próximo domingo, y con Pablo Iglesias como candidato.

El ex secretario general socialista ha dicho que el Gobierno es absolutamente "censurable" pero ha garantizado que, si gana el domingo las primarias, el PSOE no apoyará esa moción de censura. "La moción es una cuestión de números, no de montar un número", ha subrayado Sánchez.

Ha agregado que ha oído decir a Iglesias que la presentan por "una cuestión de ética y moral". "Y pienso: si los mismos casos de corrupción de hoy los hubo hace un año y hace un año no hubiera hecho falta esa moción. La diferencia es que en lugar de quien se presentó hace un año -yo- a Pablo Iglesias le gusta que quien se presenta a esta moción es él".

No descarta presentar su propia moción

Para ganar una moción de censura, ha continuado Sánchez, hay que dialogar con los potenciales aliados antes de darla a conocer, para ganarla previamente, "y no anunciarla a golpe de rueda de prensa para no ganarla" después.

Ha insistido en que no descarta presentar una moción de censura en caso de ganar las primarias socialistas ya que hay un Gobierno que "en lugar de perseguir la corrupción, persigue a los fiscales que persiguen su corrupción".

No obstante, ha dejado claro que lo que sí descarta es presentar una iniciativa en la que no salgan los números. "Si la presentamos será para ganarla y liderada por el PSOE", ha agregado.

Ha recordado también al líder de Podemos que "los españoles hablaron por dos veces" en elecciones generales "y situaron al POSE como el líder de la izquierda".