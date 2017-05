PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos aprueban en el Congreso exhumar a Franco

PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos han apoyado hoy en el Congreso una ampliación de la ley de la Memoria Histórica que incluye, entre otras medidas, la exhumación de los restos de Francisco Franco y su traslado a otro lugar fuera del Valle de los Caídos. Los únicos partidos que no han ha votado a favor de esta iniciativa presentada por los socialistas han sido PP y Esquerra, que se han abstenido. En el caso de los republicanos catalanes se debe a que, a su juicio, la revisión se queda demasiado corta y no se han aceptado sus enmiendas. Al tratarse de una proposición no de ley no es de obligado cumplimiento para el Gobierno, sin embargo tiene un importante valor simbólico.

Hasta esta mañana no estaba claro que la proposición no de ley saliese adelante. Ciudadanos se había comprometido a apoyarla bajo la condición de que el PSOE no aceptase ninguna de las enmiendas planteadas por Unidos Podemos, que quería ir más allá en la revisión de la Ley de la Memoria Histórica. Aunque los socialistas han aceptado no modificar su texto, el grupo parlamentario que preside Pablo Iglesias ha decidido a última hora renunciar a sus propuestas "por responsabilidad", según ha justificado el líder de Podemos. Iglesias también ha valorado que el rechazo del PP a la exhumación evidencia que es un partido que "está anclado en una mentalidad franquista".

La revisión de la ley también contempla la exhumación de José Antonio Primo de Rivera. El fundador de Falange, fusilado en la Guerra Civil, sí podrá ser enterrado en otro lugar del Valle de los Caídos, según la proposición no de ley.