Rajoy reivindica 'Patria' como una contribución al «triunfo de la verdad»

Dice Fernando Aramburu que 'Patria' es únicamente su aportación. Que un escritor, “por muy aplicado y talentudo que sea, no puede acometer él solo la tarea de abastecer de manera suficiente la memoria colectiva”. Su novela, en cambio, alcanza ya las 16 ediciones y abre, según el presidente del Gobierno, una puerta a saber “qué ocurrió” en el País Vasco mientras ETA permaneció activa. “Las víctimas del terrorismo han ganado una batalla, la de la derrota de ETA, queda ahora la del triunfo de la verdad, y Patria contribuye a ese objetivo”, reivindica Mariano Rajoy.

Se refiere el jefe del Ejecutivo al relato que aún está por construir del final del terror y que el Gobierno sostiene que debe tener como eje el dolor de las víctimas que sufrieron el zarpazo de la banda. “Hay quien ha querido decretar que no hay verdades -censura Rajoy-, sino diferentes perspectivas, relatos al gusto del consumidor”. Contra esa tesis, el presidente defiende que la historia del asesinato del Txato, acontecimiento central de la novela, debe leerse “para recordar”, para conocer “la verdad” y “distinguir el bien del mal, saber lo que un ser humano no debe hacer nunca”.

Más todavía, aun no siendo un ensayo, apunta el presidente que “todas las personas que aparecen, existieron, aunque no fueran ellas, y que todos los hechos que la novela narra tuvieron lugar, aunque no fueran los mismos”. Que, en definitiva, “Patria es una ficción real”. Y tal y como lo ve Rajoy, si la obra no ha terminado de cuajar en determinados sectores, es porque todavía hay quien “no ha entendido que los imaginarios derechos de los territorios, jamás están por encima de los verdaderos titulares de esos derechos, los seres humanos”.

La intimidad

Para Aramburu Patria es, en todo caso, la historia que tuvo que contar ante una realidad “dolorosa, sangrienta y criminal” que no le dejó “indiferente”. “El terrorismo de ETA no lo siento como un tema, es una experiencia personal que me ha marcado y que me colocó a un paso de perder la confianza en el ser humano”, confiesa. “He visto sufrimiento y lágrimas, viudas y huérfanos, en las calles de mi ciudad a la muchedumbre jalear al agresor y aplaudir y reclamar la práctica de la violencia -recuerda-; mi memoria reúne silencios, complicidades, crueldad y miedo, pero también, por fortuna, actitudes valientes y solidarias”.

Además, incide en que su mirada es “literaria” y que eso le permite, como escritor, llegar a donde no llegan el historiador, el periodista, el sociólogo o el político. “El novelista, por vía de la ficción, nos abre paso a la intimidad de la gente, introduciéndonos en sus cocinas, en las alcobas, en sus vidas privadas; no son el dato ni la noticia, la estadística ni el análisis razonado o el tintero donde hunde su pluma el novelista. Sino la verdad humilde, acaso conmovedora, el individuo con su nombre propio, sus tribulaciones, su indumentaria, su vaso de vino”.

Premio Francisco Umbral

Entre los galardones recibidos, Fernando Aramburu ha recogido hoy el Premio Francisco Umbral al libro del año 2016. Al acto de entrega en la Real Casa de Correos de Madrid han asistido, entre otros, el presidente del Gobierno; el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo; el titular de Interior, Juan Ignacio Zoido; la presidenta del Congreso, Ana Pastor; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes; y la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco.