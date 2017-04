Susana Díaz: «Yo no cambio, siempre represento el mismo proyecto político»

Susana Díaz, presidenta andaluza y precandidata a la Secretaría General del PSOE, ha asegurado este lunes que las primarias no influyen en su concepto de país porque ella siempre defiende "lo mismo", a lo que ha agregado: "Yo no cambio, yo siempre soy la misma persona y represento el mismo proyecto político".

Díaz, que ha participado en la conmemoración de los 40 años de la legalización de CC OO Andalucía, ha valorado así ante los periodistas la afirmación de su gran rival en las primarias, Pedro Sánchez, quien había señalado que "Cataluña es una nación, y España una nación de naciones".

Ha dicho que no hablaría "de las definiciones de nadie" y ha manifestado que ella defiende "siempre lo mismo, haya primarias o no las haya", un proceso el cual ha afirmado que no influye en sus planes "de país, de convivencia, de proyecto que vertebra España y que le ha dado los mejores años a nuestra democracia".

"Que cada uno responda de lo que diga, yo respondo de lo que digo yo, y no es poco", ha agregado la socialista andaluza. Incluso Díaz ha considerado que los ciudadanos y sus compañeros de partido saben que ella no cambia y que no le "afecta" que haya primarias "ni un proceso electoral", ya que entiende que la mejor manera de "dar confianza" es diciendo y defendiendo siempre "aquello que uno cree".

Luego ha opinado que las coincidencias regionales de los aspirantes a liderar el PSOE "eso es lo normal"; y además ha dicho que es "bueno" que las primarias se estén llevando "con mucha intensidad", pues ha asegurado que así las está viviendo ella "con ilusión, con intensidad, con mucho cariño y muchas ganas".

En ese contexto, y en cuanto a la conmemoración de los 40 años de la legalización del sindicato CC OO, la presidenta de la Junta andaluza ha instado a aprender de la historia "para no repetirla" y ha señalado que "el mayor reconocimiento" que puede hacer de este sindicato se basa en poner en valor "todo lo que ha contribuido CC OO para el desarrollo de Andalucía".

"Defiendo la negociación colectiva y el diálogo social. El acuerdo y el pacto entre empresarios, instituciones y sindicatos ha permitido que una Andalucía negra, subsidiada y decimonónica abriera la puerta hacia una Andalucía mejor", ha reclamado.

Asimismo, Díaz ha calificado de "urgente" la modificación del sistema de relaciones laborales que vaya al "corazón" de la negociación colectiva, ya que "ahora mismo generan indignidad y precariedad", al mismo tiempo que ha reclamado un "nuevo pacto social" que garantice el sistema de pensiones y no "el egoísmo, rencor e insolidaridad".

Zapatero ve "prejuicios" en Cataluña

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno y exlíder del PSOE, ha asegurado este mismo lunes que en Cataluña hay "prejuicios" hacia Susana Díaz por ser mujer y andaluza. Así lo ha declarado antes de reunirse en la sede del partido en Barcelona con el primer secretario del PSC, Miquel Iceta.

El expresidente ha alertado de "voces" que vierten dudas sobre el proyecto de Susana Díaz por el simple hecho de ser una mujer andaluza, y ha equiparado la situación con la que, ha dicho, vivió la exministra socialista Carme Chacón cuando aspiró a liderar el PSOE.

"Ya pasó con Chacón, que era catalana y era un problema, y ahora pasa con Susana Díaz, que es andaluza y es un problema", ha lamentado Zapatero, que se ha comprometido a trabajar intensamente para deshacer estos prejuicios.

Sobre el proyecto de Susana Díaz para el PSOE, lo ha definido como el más coherente, el que no reniega de los logros cosechados por el PSOE ni su historia: "Nadie podrá creerte suficiente si lo que defendías antes no lo defiendes años después".

"Tiene el compromiso de unir al PSOE y liderazgo político, que no es dejar que el viento te lleve a un lado u otro, sino defender lo tuyo con coherencia cuando venga el viento de cara", ha añadido sin citar al resto de candidatos.

Y ha dicho que Susana Díaz ha demostrado en Andalucía que es capaz de unir a un partido y de ganar elecciones: "Para que lo hagan el PSOE y el PSC, debe haber un proyecto serio, con rumbo claro y coherente".