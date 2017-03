PP y PSOE formalizan en el Senado su pacto para renovar el Tribunal Constitucional

Era el penúltimo trámite a cumplir. Los quince candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional propuestos por los parlamentos autonómicos han comparecido ante la Comisión de Nombramientos del Senado, pese a que el acuerdo entre PP y PSOE estaba ya cerrado. Ricardo Enríquez y Alfredo Montoya, respaldados por los populares, y María Teresa Balaguer y Cándido Conde-Pumpido, con el aval de los socialistas, serán designados por la Cámara alta para renovar el órgano.

Las discrepancias entre las fuerzas políticas sobre el procedimiento han quedado patentes en la sesión de esta mañana. El portavoz de Unidos Podemos, Ramón Espinar, ha renunciado a plantear preguntas a aquellos aspirantes que, de antemano, se saben descartados. "Este es un proceso que PP y PSOE tienen pactado hace tiempo y es público notorio cuáles son los candidatos que tienen opciones y cuáles no", ha lamentado. "Llevan años colocando en los tribunales comisarios políticos", ha espetado en el tiempo de conclusiones.

Los representantes de las dos principales formaciones, sin embargo, reivindican los pactos como parte de un sistema que algunos partidos aspiran a reformar. La necesidad de que los cuatro nuevos miembros del TC cuenten con el respaldo de tres quintas partes de la Cámara alta exige el entendimiento entre PP y PSOE. "Tantos los requisitos profesionales como la legitimidad de los acuerdos políticos forman un conjunto indisoluble", ha defendido el socialista Vicente Álvarez Areces. "No hacemos bien si se cuestiona el procedimiento de selección de magistrados del Constitucional", ha añadido el popular José Manuel Barreiro, que considera "hipócrita" la protesta de Unidos Podemos ante la incapacidad de sacar adelante sus planteamientos por falta de apoyos.

Ni el uno ni el otro han querido desvelar durante el transcurso de la reunión la realidad de un pacto confirmado en los corrillos políticos, pero nunca en público. Las direcciones de PP y PSOE han coordinado las propuestas de los suyos en los parlamentos regionales al tiempo que avanzaban en el acuerdo a nivel nacional. En el caso de Ricardo Enríquez, que pertenece ya al TC, el consenso le garantiza su continuidad.

Cándido Conde-Pumpido, sin embargo, generó alguna controversia en la fase previa de las negociaciones dada su condición de exfiscal general del Estado en la etapa socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Varias fuentes confirmaban, en cualquier caso, a primera hora que el PP hace tiempo que levantó el veto y que el pacto sólo estaba pendiente de formalizarse. "Usted reúne los requisitos suficientes y lo hace con brillantez", ha llegado incluso a ensalzar Barreiro después de que Espinar insinuara que en el pasado los populares denominaron a Conde-Pumpido "inquisidor general".

El momento de mayor tensión se ha producido al término de las comparecencias. Esquerra, que ya había anticipado que no participaría en la votación, ha censurado la "politización" del Tribunal Constitucional y los acuerdos tácitos de PP y PSOE para repartirse las plazas en el órgano. "Todo el mundo tiene derecho a expresarse y votar o no votar, pero lo que no es admisible es que se hable de amaño cuando es un proceso absolutamente democrático", ha respondido Álvarez Areces.

El PNV ni tan siquiera ha participado en el trámite de examen a los aspirantes y tampoco Unidos Podemos ha estado presente en la votación, aunque en este caso por razones bien distintas. Tras el receso, los servicios de la cámara aseguran no haber localizado a Espinar, que, según ha explicado, estaba en su despacho. Siendo así, los cuatro candidatos al TC han obtenido el único respaldo de PP y PSOE y la abstención del Grupo Mixto. Nadie más se encontraba en la sala.

Única nación

Pese a su crítica al sistema, la senadora de Esquerra, Mirella Cortés, sí ha formulado, sin embargo, a los aspirantes preguntas vinculadas con el proceso independentista en Cataluña y, especialmente, sobre si es posible delegar la competencia para organizar un referéndum en la comunidad. Enríquez, como actual integrante del tribunal ha recordado la doctrina que indica que "las posibilidades de independencia son admisibles si se practican por los cauces de la Constitución", nunca de manera "unilateral" y al margen de la Carta Magna.

Del mismo modo, ha respondido a Unidos Podemos que ni las nacionalidades ni las regiones pueden llegar a considerarse "nación", un concepto que recuerda está reservado sólo a España.