Patxi López defiende reconocer a Cataluña como «nación cultural»

El precandidato a la secretaria general del PSOE, Patxi López, ha asegurado hoy que "no debería preocupar ni asustar a nadie" que se reconociera a Cataluña como "nación cultural" y ha subrayado que irá hasta el final en el proceso de primarias y que no se integrará en ninguna otra candidatura.

En declaraciones a los prensa antes de un acto con militantes en la sede del PSC en Barcelona, el exlehendakari ha incidido en que "la nomenclatura no es lo fundamental de lo que se está viviendo en estos momentos" en el debate territorial, si bien ha sugerido que se deberían dejar de lado los "tótems sagrados" en el lenguaje.

Así, ha recordado que el término nación tiene "dos acepciones o corrientes históricas": una "política-jurídica", que "conlleva necesariamente una soberanía exclusiva política que da pie a la consecución de un Estado"; y otra de nación en términos "culturales", que ha rememorado que defiende el Consejo de Europa.

Esa "nación cultural", ha explicado, "tiene que ver con una comunidad de ciudadanos que se sienten pertenecientes a una misma nación, cultura, tradición o historia, y eso no conlleva de ninguna de las maneras una soberanía política o un estado independiente".

Así, respecto a Cataluña, López ha opinado que "la definición en esos términos (nación cultural) no debería preocupar ni asustar a nadie. De hecho, que yo sepa -ha proseguido-, esto de realidad nacional aparece en el Estatuto de Andalucía y nadie se sorprende".

El dirigente, que ha dicho que "espera" que no haya referéndum en Cataluña, ha asegurado que él siempre "defenderá" la legalidad: "El PSOE estará con el Gobierno y el Estado de Derecho para defender la legalidad", si bien ha calificado de "desacertada" y "enorme error e irresponsabilidad" la estrategia del PP hasta ahora.

Preguntado sobre si defendería en un momento dado la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ha afirmado que "hay mucha leyenda sobre el 155, que no habilita a suspender la autonomía. En España no es posible. Lo único que permite es que si hay un déficit de atención sobre una competencia concreta, podría intervenir el Estado. Pero no creo que debamos llegar a esos términos", ha dicho.

El aspirante a liderar el PSOE también ha cargado contra la "imposición exprés" en el Parlament por parte de JxSí al modificar el reglamento de la Cámara para acelerar la tramitación de las leyes de desconexión, algo de "muy poca cultura democrática", ya que "no hay nada legítimo en democracia si no tiene en cuenta la legalidad".

Sobre las primarias del PSOE, ha descartado "rotundamente" que se vaya a integrar en otra candidatura: "Con toda rotundidad: sí, habrá una papeleta de Patxi López en las primarias. Y no, no buscaré un apaño por arriba para abandonar a la militancia", ha afirmado, si bien ha defendido que, tras las primarias, se inicie un "tiempo de integración de las diferentes sensibilidades en un proyecto común".

Y ha apremiado a Susana Díaz a tomar una decisión sobre si concurrirá o no. "Al final tienes que adoptar una decisión. Me parece bien que, cuanto antes, los militantes sepan cuántos nos presentamos a secretarios generales. Y cuanto antes empecemos a contrastar y debatir ideas, seguramente mejor", ha sentenciado.