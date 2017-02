Susana Díaz: «Tengo fuerzas e ilusión, tengo ganas y estoy animada»

Susana Díaz no ha podido ser más clara. La presidenta de la Junta de Andalucía sigue reservándose el anuncio de su candidatura a la secretaría general del PSOE para un momento más acorde con su calendario institucional, pero este domingo ha lanzado un mensaje a los miles de seguidores congregados en el pabellón de la Fundación ONCE en Madrid para dejar claro que no les dejará tirados. "Tengo fuerza, ilusión, tengo ganas y estoy animada", ha asegurado como broche a un largo discurso.

El acto 'Comprometidos con la gente' había sido organizado por el alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, como un cónclave de reivindicación municipalista. Pero a nadie en el PSOE se le escapaba que la convocatoria era sólo una tapadera para responder a las exhibiciones de músculo realizadas por Pedro Sánchez en distintas ciudades de España desde que el pasado 28 de enero confirmó en Dos Hermanas su intención de intentar recuperar el liderazgo del partido. La prueba es que la gestora ya anunció el miércoles que no enviaría ningún representante para no. Ver comprometida su neutralidad. "Esta es una forma de Abel de decirle a Susana: 'mira todo lo que soy capaz de mover por ti'", resumía esta misma mañana un hombre de la presidenta.

Si cabía alguna duda, el propio Caballero se encargó de disiparla en su presentación. "Eres lo mejor que hay en este partido", "eres lo mejor que tenemos en este proyecto", dijo entusiasmado ante cerca de 2.500 personas de los que, según la organización, en torno a mil serían alcaldes. La insistencia en este dato no es baladí porque si Sánchez presume de su tirón entre la militancia y presenta su candidatura como un plebiscito entre las bases y los cuadros, los afines a Díaz aducen que en su causa no están sólo barones y altos cargos sino también "los que están cerca de la gente". Aunque esta vez hubiera ausencias notables.

López: «Es mejor ir a escuchar a los militantes que moverlos» Patxi López, aspirante a la Secretaría General del PSOE, ha expresado hoy que en el proceso de primarias de este partido "es mejor ir a escuchar a los militantes que moverlos". En un tuit escrito a primeras horas de esta tarde, López señala que "en primarias, siempre es mejor escuchar a los militantes que moverlos para que vengan a donde ti". El aspirante a liderar el PSOE ha publicado este comentario poco después de que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, haya participado en un acto con alcaldes y concejales socialistas en Madrid, en el que ha dejado entrever la posibilidad de presentarse a las primarias del partido, aunque no ha dicho abiertamente que vaya a dar el paso. El exlehendakari ha comunicado también que estaba de vuelta a casa -reside en Bilbao- tras permanecer varios días con compañeros socialistas en Extremadura.

Díaz, pese a todo, ha querido ser sutil. El grueso de su discurso podría haber sido pronunciado por cualquier socialista en cualquier acto. Pero no han faltado los guiños. Uno al PSC, cuyos votos son fundamentales para garantizarse el liderazgo. Fuentes del socialismo catalán advierten de que de los tres nombres en liza -Sánchez, Díaz y Patxi López- el de la dirigente andaluza es el peor situado. Así que debe trabajárselos. Y lo ha hecho defendiendo la capacidad de sus alcaldes para imponer la "sensatez" con sus políticas en un clima complicado. Además, el primer compareciente de la jornada ha sido, precisamente, un catalán, el alcalde de Gimenells, Dante Pérez.

El otro gran mensaje venía en su defensa implícita de la abstención en la investidura de Mariano Rajoy. "Nadie nos va a acomplejar" , ha dicho para pasar a enumerar los logros del PSOE en el Parlamento: la subida del salario mínimo, el bono social para personas en situación de pobreza energética o la la puesta en marcha de las ayudas europeas para jóvenes. "Sólo tenemos 85 escaños pero estamos al lado de los ciudadanos -ha reivindicado, sacando pecho frente a Podemos-; si esto lo hemos hecho sin haber ganado, imaginad si estuviéramos en el Gobierno". "No tenemos derecho a estar acomplejados", ha insistido.