Patxi López insta a dejar el «enfrentamiento interno» si se quieren «enfrentar a la derecha»

El hasta ahora único aspirante a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, ha defendido cerrar el "capítulo" del "enfrentamiento interno" en el PSOE porque un partido que no lo hace, "no se enfrenta a los problemas que tiene la gente y no se enfrenta a la derecha". En una entrevista a Radio Euskadi, ha afirmado que "todos son socialistas defendiendo una idea" y "nadie es un traidor".

López ha defendido "unir al partido" porque "un partido que se dedica más al enfrentamiento interno no se enfrenta a los problemas que tiene la gente y no se enfrenta a la derecha que queremos sustituir en el Gobierno". Por ello, cree que este "capítulo tenemos que cerrarlo ya". "Y lo que hay que hacer es integrar a las diferentes opiniones en este partido en un proyecto común y compartido", ha añadido.

Otro de sus objetivos, según ha apuntado, es un proyecto socialista del siglo XXI que "mantiene claros sus principios de lucha por la igualdad y la justicia social".

López ha planteado, asimismo, una izquierda "exigente" frente a otra "analgésica que atempera las políticas de la derecha". Por otra parte, preguntado por si ha hablado con el exsecretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha apuntado que en su momento hablaron y "entendió" el paso que había dado. Asimismo, ha negado que su candidatura sea una tercera vía. "Se hablaba de la tercera vía, yo no me considero tercera vía", ha agregado.

Rechazo a los Presupuestos del PP

Por otro lado, López ha afirmado que los socialistas "nunca pueden permitir unos presupuestos que contengan más recortes", y ha asegurado el PSOE "no va a poder, de ninguna de las maneras, avalar, ni por activa ni por pasiva", las Cuentas del PP.

Preguntado por si tendría lógica que el PSOE, tras los acuerdos que ha alcanzado con el PP, no permitirá la aprobación de los PGE, ha asegurado que el PSOE "nunca puede permitir unos presupuestos que contengan más recortes". "Cada vez que se recorta el sistema de salud o el sistema educativo o se quitan prestaciones sociales, se está recortando la vida de la gente", ha señalado.

Por lo tanto, en su opinión, el PSOE "no puede avalar, de ninguna manera, más recortes". "El PSOE no puede avalar unos presupuestos que no vayan en la línea de ir recuperando ya todo aquello que nos han ido quitando en los servicios públicos, en las políticas sociales, en los derechos de la ciudadanía".