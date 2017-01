Puigdemont pide en Bruselas que Europa sea «parte de la solución» en Cataluña

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha pedido este martes a la Unión Europea (UE) que sea "parte de la solución" en Cataluña y ha denunciado que el Gobierno de Mariano Rajoy haya "hasta el momento, rechazado categóricamente cualquier negociación relativa al referéndum".

El acto, titulado 'El referéndum catalán', ha sido organizado por tres eurodiputados -Jordi Solé y Josep-Maria Terricabras de ERC y Ramon Tremosa, de PDeCat-, que forman parte de Los Verdes y de los Liberales (ALDE) en el Parlamento Europeo, respectivamente, por lo que los logos de ambos partidos europeos se han incluido en el cartel del evento.

"Europa no puede mirar hacia otro lado. Europa tiene que ser parte de la solución. Para ser coherente con los valores democráticos y principios en los que se inspira", ha afirmado Puigdemont en un acto en una de las salas del Parlamento Europeo (PE) al que ha acudido junto al vicepresidente, Oriol Junqueras, y el conseller de Exteriores, Raül Romeva.

Iceta: «Yo también hice una conferencia en Bruselas. Es fácil si tienes un amigo eurodiputado»

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha minimizado este martes que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente, Oriol Junqueras, y el conseller de Exteriores, Raül Romeva, den una conferencia en una sala del Parlamento Europeo sobre el referéndum, algo que considera que "es fácil si tienes un amigo eurodiputado".

"Yo también hice una conferencia allí. Un amigo te coge una sala, invitas a una gente y van. Es fácil si tienes un amigo eurodiputado", ha asegurado en una entrevista en RAC 105.

Según Iceta, no menosprecia la conferencia ni tampoco considera, como sostuvo el eurodiputado del PP Esteban González Pons, que Puigdemont, Junqueras y Romeva "han alquilado una sala del Parlamento europeo, como podrían haberlo hecho en un bar".

Al preguntársele si cree que la conferencia de Puigdemont tendrá repercusión política, ha asegurado que no, teniendo en cuenta que el presidente catalán "lleva un año de presidente y no se ha visto con ningún primer ministro europeo. No, pobre, no".