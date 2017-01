Rivera apuesta por el diálogo y medidas jurídicas para evitar el referéndum

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha considerado hoy que se tendría que intentar evitar el referéndum "ilegal" de independencia con diálogo y "sentido común", pero también con otras medidas como las "jurídicas", y ha advertido de que Cataluña no puede estar "otros cinco años estancada".

En una entrevista con TV3 y preguntado si a su juicio el Gobierno debería "parar" previamente el referéndum, Rivera ha apelado a la vía del diálogo y del "sentido común" para que no se convoque un referéndum "ilegal" de independencia y ha recordado lo sucedido tras el "fracaso" del Govern con el 9N: "Se tendría que intentar evitar para no ir después a procesos penales ni a inhabilitaciones".

Punset no competirá con Rivera

La eurodiputada valenciana de Ciudadanos Carolina Punset ha arremetido contra la dirección de Albert Rivera por su "entreguismo" al PP y por haber hecho del partido una "marca blanca" suya, aunque finalmente no presentará su candidatura a las primarias para dirigir C's. Punset, en una rueda de prensa en la oficina de la Unión Europea en Madrid, espera que la dirección de Ciudadanos no tome "represalias", sobre todo contra los que están a su lado, por denunciar la deriva que ha tomado la ejecutiva, cometiendo un fraude y un error estratégico mayúsculo". Muy crítica con la dirección, hasta el punto de que dimitió de la ejecutiva hace unos meses, ha explicado que reflexionó sobre la posibilidad de disputar el liderazgo a Rivera de cara a la IV Asamblea, que se celebrará el primer fin de semana de febrero, pero que finalmente lo descartó por no estar interesada en el poder sino en el "activismo" y no quiere ser presidenta "ni de su escalera".